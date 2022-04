(Toronto) Vladimir Guerrero fils a cogné un circuit en solo et les Blue Jays de Toronto ont défait les Athletics d’Oakland 4-1, vendredi soir, au Rogers Centre.

Gregory Strong La Presse Canadienne

Guerrero a ouvert le pointage en première manche, en catapultant une offrande du partant Daulton Jefferies (0-1) par-dessus la clôture. Le puissant cogneur des Blue Jays, qui a aussi obtenu un simple et un but sur balles, mène les Majeures avec cinq circuits cette saison.

Lourdes Gurriel fils, Raimel Tapia et Zack Collins ont tous placé deux balles en lieu sûr pour les Blue Jays (5-3), qui ont remporté le premier affrontement de cette série de trois contre les Athletics.

Le stoppeur Jordan Romano a fermé les livres en neuvième manche pour enregistrer un cinquième sauvetage en autant d’occasions.

Tapia a procuré une avance de 2-0 aux Torontois, en deuxième manche, quand il est parti du premier coussin pour croiser le marbre à la suite d’un double de Santiago Espinal.

Le partant des Blue Jays, Ross Stripling, a retiré les sept premiers frappeurs des Athletics dans l’ordre avant d’allouer un double à Kevin Smith. Il n’a donné aucun point en quatre manches.

Le frappeur suppléant Chad Pinder a produit le seul point des Athletics dans cette partie, en sixième manche.

Tim Mayza a permis deux simples avant d’être remplacé par Adam Cimber (3-0) après un retrait. Pinder l’a accueilli avec un simple qui a poussé Tony Kemp à la plaque.

Pinder a volé le deuxième but pour placer deux coureurs en position de marquer, mais Cimber a forcé Seth Brown à être retiré sur une chandelle.

Les Blue Jays ont ajouté un point d’assurance en fin de sixième manche. Espinal a reçu un but sur balles intentionnel avant que Collins claque un simple productif.

Gurriel, qui est venu marquer sur le simple de Collins, a envoyé George Springer au marbre grâce à un simple. Springer avait amorcé la septième manche avec un double.

Stripling a concédé deux coups sûrs. Le droitier, dont le nombre de tirs était surveillé, a effectué 62 lancers, dont 40 pour des prises.

Jefferies a accordé deux points mérités, sept coups sûrs et un but sur balles en quatre manches et un tiers au monticule.