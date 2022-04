(Minneapolis) Le partant des Dodgers de Los Angeles Clayton Kershaw a été parfait pendant sept manches à son premier match de la saison, dominant les Twins du Minnesota avec 13 retraits sur des prises en 21 frappeurs dans un gain de 7-0.

Dave Campbell Associated Press

Le gérant Dave Roberts a retiré Kershaw après 80 lancers par temps frais au Target Field. Alex Vesia l’a remplacé au monticule et a accordé le premier coup sûr des Twins, à Gary Sanchez.

Cody Bellinger, Gavin Lux et Austin Barnes ont frappé des circuits consécutifs en huitième contre le releveur Dereck Rodriguez.

Justin Turner a frappé un simple de deux points en première, Trea Turner a ajouté un point sur un ballon-sacrifice en deuxième aux dépens du partant Chris Paddack, qui a lancé quatre manches, allouant six coups sûrs et trois points. Max Muncy a frappé une claque en solo en neuvième.

À sa 15e saison dans les Majeures, toutes avec les Dodgers, Kershaw a notamment retiré au bâton les trois frappeurs à lui faire face en sixième. Il a retiré tous les frappeurs des Twins à lui faire face sur trois prises au moins une fois, sauf Gio Urshela, qui s’est commis dans un roulant au troisième et un ballon dans la droite.

Urshela a ensuite frappé une balle solidement au milieu de l’avant-champ, mais le deuxième-but Lux, posté du côté droit du but, a rejoint la balle et retiré le coureur au premier.

Vainqueur de trois Cy-Young, Kershaw a signé un nouveau pacte d’une saison et 17 millions US avec les Dodgers cet hiver après avoir raté plus de deux mois en 2021 en raison d’inflammation au coude gauche. Il a été inséré au cinquième rang de la rotation afin de donner plus de temps à son bras de reprendre des forces en raison du camp écourté par le lock-out.

Kershaw a lancé un match sans point ni coup sûr le 18 juin 2014, contre les Rockies du Colorado. Il n’y a eu que 23 matchs parfaits dans toute l’histoire du baseball.

Il s’agit de son 66e match de 10 retraits sur des prises ou plus en 380 départs. Les Twins sont la 27e équipe qu’il affronte en carrière. Seuls les Red Sox et les Angels manquent à son palmarès.