Photo Darryl Webb, archives Associated Press

Jose Ramirez signe pour 5 ans et 124 millions US

(Cleveland) Le troisième-but étoile Jose Ramirez et les Guardians de Cleveland se sont entendus sur les termes d’une prolongation de contrat de cinq ans et 124 millions US, selon ce qu’a appris l’Associated Press mercredi.

Tom Withers Associated Press

L’entente lie Ramirez au club jusqu’à la fin de 2028, a révélé cette source qui a requis l’anonymat, puisque plusieurs détails resteraient à régler.

Les Guardians lanceront leur saison à Kansas City, jeudi.

Le club et le clan Ramirez étaient en discussions depuis plusieurs semaines. Le propriétaire des Guardians, Paul Dolan, a été sévèrement critiqué pour ne pas avoir dépensé cet hiver. Les Guardians ont l’une des plus faibles masses salariales de la MLB.

La nouvelle entente de Ramirez devient la plus importante jamais accordée par les Guardians. Les Indians, comme ils étaient connus jusqu’à la fin de la dernière campagne, avaient accordé un contrat de cinq ans et 60 millions à Edwin Encarnacion il y a cinq ans.

Ramirez avait encore deux ans à faire à son contrat de cinq ans et 26 millions, pacte signé en 2016. Cette entente comprenait deux clauses d’option à la discrétion de l’équipe : 12 millions en 2022 et 14 millions la saison prochaine. Il est le joueur le mieux payé au sein de la formation.

Âgé de 29 ans, Ramirez avait exprimé le désir de passer toute sa carrière à Cleveland. Son souhait a été exaucé : ce nouveau contrat comprend une clause de non-échange. Les Indians l’ont mis sous contrat en 2009.

Sélectionné trois fois au sein de l’équipe d’étoiles, Ramirez a maintenu des moyennes de ,266/,355/,538 avec 36 circuits et 103 points produits la saison dernière. Il a terminé dans le top-3 du scrutin du joueur par excellence de l’Américaine trois fois au cours des cinq dernières campagnes.