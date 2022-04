C. C. Sabathia

C. C. Sabathia embauché comme conseiller spécial

(New York) L’ex-lanceur étoile C. C. Sabathia a été embauché par le Baseball majeur afin d’agir comme conseiller spécial auprès du commissaire, Rob Manfred.

Associated Press

L’homme de 41 ans, qui s’est retiré après la saison 2019, s’occupera de relations avec les joueurs, de diversité, d’équité et d’inclusion, d’implication communautaire, de la participation des jeunes et de diffusion.

Sabathia travaillera de concert avec The Players Alliance. Il est le vice-président du conseil de ce groupe qui vise à augmenter le nombre d’athlètes noirs évoluant dans le Baseball majeur.

Au cours de sa carrière, Sabathia a été nommé six fois au sein de l’équipe d’étoiles et a compilé une fiche de 251-161 avec les Indians de Cleveland (2001-08), les Brewers de Milwaukee (2008) et les Yankees de New York (2009-19). Il a réussi 3093 retraits sur des prises.