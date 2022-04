PHOTO SUE OGROCKI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(New York) En plus du traditionnel « Play Ball ! » ou des retraits, on pourra entendre les arbitres du Baseball majeur expliquer les décisions prises à la suite de reprises vidéo dans les 30 stades de la MLB cette saison.

Associated Press

La MLB a été la dernière à ajouter l’aide vidéo pour ses officiels, vers la fin de la saison 2008, d’abord pour les circuits seulement. Les reprises vidéo telles qu’on les connaît maintenant ont été mises en place pour la saison 2014.

Jusqu’à présent, les arbitres expliquaient les décisions seulement qu’en faisant le geste désignant qu’un joueur était sauf ou retiré.

De 1305 décisions contestées la saison passée, 655 ont été renversées (50,2 %), 221 ont été confirmées (16,9 %) et 429 (32,9 %) ont été maintenues faute de preuves suffisantes pour les renverser ou les confirmer. Les arbitres en chef de chaque quatuor ont aussi révisé 159 jeux supplémentaires.

Les arbitres ont reçu une formation sur l’utilisation des microphones pendant les camps d’entraînement, en Floride et en Arizona.

Dans la NFL, les arbitres ont été équipés de micros sans fil dès 1975 pour expliquer les pénalités. La NFL a instauré un premier système de reprises vidéo de 1986 à 1991 qui a été abandonné, avant de revenir sous une nouvelle forme en 1999. La LNH compte sur les reprises vidéo depuis 1991 et la NBA depuis 2002.