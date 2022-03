Selon ce que plusieurs médias rapportent, Albert Pujols est de retour avec les Cardinals de St. Louis, qui lui ont consenti un contrat d’une saison.

Associated Press

Le St. Louis Post-Dispatch, premier à rapporter l’entente tard dimanche, a indiqué que le contrat avec le frappeur de puissance de 42 ans allait être confirmé une fois que Pujols passerait avec succès des examens médicaux.

Cette entente ramène Pujols là où tout a commencé pour lui. Avec les Cards, Pujols, à seulement 21 circuits du plateau des 700, est devenu l’un des frappeurs les plus puissants et les plus craints de tous les temps.

Recrue de l’année de la Nationale en 2011, Pujols a passé ses 11 premières campagnes à St. Louis, aidant les Cardinals à remporter la Série mondiale en 2006 et 2011. Il a frappé au moins pour ,300 avec 30 circuits et 100 points produits à ses 10 premières saisons dans les Majeures.

Immensément populaire dans la ville du Missouri, Pujols y a joué son dernier match pour les Cards le 28 octobre 2011, septième match victorieux de la Série mondiale contre les Rangers du Texas.

Pujols a été nommé joueur par excellence de la Nationale en trois occasions et a été sélectionné au sein de neuf équipes d’étoiles avec les Cards avant de signer un contrat de 10 ans et 240 millions US avec les Angeles de Los Angeles en 2012. Il a été libéré par les Angels en mai dernier avant de signer avec les Dodgers, avec lesquels il a frappé 12 circuits et produit 38 points en 85 matchs.

De retour avec les Cardinals, Pujols pourrait servir de frappeur désigné, règle maintenant adoptée par la Ligue nationale.

En carrière, Pujols — qui devrait facilement être admis au Temple de la renommée dès sa première année d’éligibilité — a maintenu des moyennes de ,297/,375/,544. En 2971 rencontres, il a frappé 3301 coups sûrs, dont 672 doubles et 679 circuits, en plus de produire 2150 points et d’en marquer 1872, tout en maintenant un excellent ratio de 1349 retraits sur des prises pour 1345 buts sur balles.