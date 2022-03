Les Bills cherchent à remplacer leur domicile actuel, construit en 1973, et dont les coûts de rénovations sont estimés comme étant trop élevés.

PHOTO JOSHUA BESSEX, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Buffalo) Les Bills de Buffalo se rapprochent de l’obtention d’un prêt de 200 millions US de la NFL pour soutenir le financement d’un nouveau stade dont la plus grande partie de la facture de 1,354 milliard US devrait être assumée par les contribuables.

John Wawrow Associated Press

Selon ce qu’une source bien au fait du dossier a révélé à l’Associated Press vendredi, le comité des stades et des finances de la NFL aurait appuyé la requête des Bills pour l’obtention d’un prêt appelé « G4 » et aurait recommandé que le dossier soit soumis à la réunion des propriétaires pour une approbation finale. Cette source s’est confiée sous couvert de l’anonymat parce que cette décision a été prise en privé.

Cette approbation du comité était attendue et il faudra maintenant que les Bills obtiennent l’appui de 24 des 32 propriétaires pour que le prêt soit officiellement approuvé. Le vote devrait avoir lieu lundi.

D’après les règles qui régissent le programme G4, les propriétaires des Bills, Terry et Kim Pegula, doivent investir le même montant que la somme empruntée, ce qui hausserait la part de financement privé dans le projet à un minimum de 400 millions US.

La première étape d’approbation par le comité marque le début d’une semaine critique pour l’avenir du projet de stade alors que la gouverneure de l’État de New York, Kathy Hochul, s’approche de la date butoir du 1er avril pour s’entendre avec l’équipe afin d’inclure la part de financement de son gouvernement dans son prochain budget.

Hochul a déjà déclaré qu’elle était confiante d’en venir à une entente avec la direction des Bills à temps. Même si elle a déjà soumis un budget de 216 milliards en janvier, Hochul a indiqué qu’il y avait de nombreuses options à sa disposition pour dégager les fonds nécessaires au projet.

Bien que les parties impliquées, incluant le comté d’Erie, se sont rapprochées d’une entente au cours du dernier mois, il n’est toujours pas clair quel montant de fonds publics sera nécessaire pour assurer l’avenir à long terme des Bills. L’équipe qui évolue dans un petit marché est la seule à être véritablement basée dans l’État de New York.

On s’attend à ce que les contribuables assument plus de 60 % de la facture du chantier de construction, même si Hochul et le directeur général du comté d’Erie Mark Poloncarz nient les allégations selon lesquelles un milliard de dollars en fonds publics seraient exigés.

La contribution de 200 millions US de la NFL était déjà inscrite dans le montage financier prévu pour l’érection de ce futur stade de quelque 60 000 sièges sur un terrain situé juste en face de l’actuel domicile des Bills à Orchard Park.

Le programme G4 fonctionne sous forme de prête remboursé principalement par la location de sièges par les équipes visiteuses.

En ce qui concerne la part du couple Pegula, les propriétaires pourraient se tourner en partie vers les détenteurs de billets de saison a qui l’on pourrait exiger pour la première fois le paiement de frais de licence supplémentaire pour leur siège. Une mesure qui pourrait potentiellement doubler le prix annuel de leur billet.

Les Bills cherchent à remplacer leur domicile actuel, construit en 1973, et dont les coûts de rénovations sont estimés comme étant trop élevés. Une étude publiée par l’État en novembre dernier chiffre les travaux à 862 millions US.

Si le financement est approuvé, le nouveau stade pourrait être bâti à temps pour le début de la saison 2026.

Le bail actuel des Bills est valide jusqu’en juillet 2023.