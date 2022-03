(Dunedin) Le voltigeur de centre des Blue Jays de Toronto Randal Grichuk a été échangé aux Rockies du Colorado jeudi après-midi.

La Presse Canadienne

Les Blue Jays ont confirmé qu’en retour de Grichuk, ils ont obtenu les services du voltigeur de gauche Raimel Tapia et du joueur d’avant-champ Adrian Pinto, un espoir.

Les Blue Jays ont aussi cédé une somme d’argent légèrement supérieure à 9,7 millions US aux Rockies dans cette transaction.

« Tapia est excitant. Il est extrêmement talentueux », a déclaré le directeur général des Blue Jays, Ross Atkins, lors d’une rencontre avec les journalistes au complexe d’entraînement de l’équipe à Dunedin, en Floride.

« Il a beaucoup d’outils, il y a beaucoup d’aspects à aimer sur la façon qu’il viendra complémenter notre formation par ses aptitudes à faire contact avec la balle, à jouer en défensive et à courir autour des sentiers. »

Grichuk était devenu disponible puisque George Springer est en santé et devrait patrouiller le champ centre sur une base régulière. Il devrait être entouré de Teoscar Hernandez et de Lourdes Gurriel fils au champ extérieur.

Springer s’était blessé à un quadriceps lors du camp d’entraînement, l’an dernier, et il avait raté les 23 premières parties de l’équipe torontoise.

Tapia, qui peut jouer au champ gauche ou au champ centre, apporte de la souplesse à la formation et des qualités différentes au sein du rôle des frappeurs des Blue Jays.

« Il s’agit tout simplement d’un meilleur élément complémentaire », a noté Atkins. « Randal Grichuk est un excellent joueur de baseball, mais ses aptitudes étaient très semblables à celles de nos autres voltigeurs. »

Grichuk, un frappeur droitier, a affiché une moyenne au bâton de ,241 la saison dernière, avec 22 circuits et 81 points produits.

De son côté, Tapia, un frappeur gaucher, a présenté une moyenne de ,273 avec six circuits, 50 points produits et 20 larcins en 2021 avec les Rockies.

Le fait de se départir du contrat de Grichuk pourrait aussi avantager les Blue Jays. L’argent que la formation torontoise va envoyer aux Rockies équivaut à un peu plus de la moitié de la somme de 18,7 millions US que le voltigeur de 30 ans doit recevoir pendant les deux dernières années de son contrat de cinq ans, évalué à 52 millions US.

Tapia, 27 ans, a évité l’arbitrage avec les Rockies la semaine dernière et a signé un pacte d’une saison, évalué à 3,95 millions, Il sera admissible à l’arbitrage en 2023 et pourra devenir joueur autonome en 2024.

Grichuk a joué pendant quatre saisons avec les Blue Jays après avoir entamé sa carrière avec les Cardinals de St. Louis en 2014. En carrière, sa moyenne au bâton est de ,245.

Tapia a disputé ses six saisons en carrière dans les Ligues majeures avec les Rockies, affichant une moyenne cumulative de ,280 avec un taux de présence plus puissance de ,721.

Pinto, qui n’est âgé que de 19 ans, a affiché une moyenne au bâton de ,360 avec trois circuits et 27 points produits la saison dernière dans la Ligue estivale dominicaine. Natif du Venezuela, Pinto a amorcé 35 matchs au deuxième but, 11 à l’arrêt-court et cinq au champ centre.