(Fort Myers) Les Red Sox de Boston auraient conclu une entente de six ans et 140 millions US avec l’arrêt-court étoile des Rockies du Colorado Trevor Story, et ils auraient décidé de le faire jouer au deuxième coussin.

Associated Press

Ce pacte, rapporté d’abord par le USA Today et confirmé par plusieurs médias américains ensuite, permettra aux Red Sox de solidifier le milieu de leur avant-champ.

Celui-ci peinait depuis que Dustin Pedroia s’était blessé pour la première fois en 2017, et cette décision permettra à Xander Bogaerts de demeurer à l’arrêt-court.

La formation du Massachusetts aura également une solution de rechange si jamais Bogaerts choisit de résilier son entente avec eux à la fin de la campagne.

Story, qui est âgé de 29 ans, a frappé pour une moyenne de ,251 avec 24 longues balles et 75 points produits avec les Rockies la saison dernière. C’était la première fois en quatre ans que son nom n’apparaissait pas sur les bulletins de vote pour le titre de joueur par excellence de la Ligue nationale.