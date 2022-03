(New York) L’arrêt-court étoile Carlos Correa a accepté tôt samedi matin une offre de trois ans et 103,5 millions US des Twins du Minnesota, selon ce qu’une source au fait des négociations a indiqué à l’Associated Press.

Ronald Blum Associated Press

Cette personne a requis l’anonymat puisque l’entente est conditionnelle à ce que Correa se soumette avec succès à des examens médicaux.

Cette entente met fin au séjour de sept saisons de Correa à Houston. Il touchera 35,1 millions annuellement selon ce contrat, dont il peut se retirer après les saisons 2022 et 2023 afin de redevenir joueur autonome.

Que Correa choisisse les Twins est une surprise, compte tenu de leurs 18 défaites consécutives en matchs éliminatoires et qu’ils ont terminé derniers de la Centrale de l’Américaine en 2021, avec une fiche de 73-89.

Son salaire moyen devient le quatrième plus élevé de tout le baseball, derrière l’as des Mets de New York Max Scherzer (43,3 millions), le lanceur des Yankees de New York Gerrit Cole (36 millions) et le voltigeur des Angels de Los Angeles Mike Trout (35,5 millions).

Sélectionné deux fois pour le match des étoiles après avoir été le premier choix au total du repêchage de 2012, Correa a mené la transformation des Astros, qui avaient perdu plus de 100 matchs par saison de 2011 à 2013, avant de remporter leur première Série mondiale en sept matchs en 2017.

Les Astros ont aussi atteint la Série mondiale en 2019 et 2021, mais la réputation de cette formation a été entachée par le scandale des signaux volés, révélé après la saison 2019.

Correa a réussi un sommet en carrière avec 26 circuits la saison passée, jumelés à des moyennes offensives de ,279/,366/,485 et 92 points produits. Il a terminé cinquième au scrutin du joueur par excellence de l’Américaine et remporté son premier Gant d’Or.

En carrière, la recrue de l’année en 2015 dans l’Américaine a maintenu des moyennes de ,277/,356/,481 avec 133 circuits et 489 points produits en 752 rencontres.

Homme des grandes occasions, Correa a frappé 18 longues balles et produit 59 points en 79 matchs éliminatoires, malgré des moyennes semblables à sa production en saison : ,272/,344/,505.

Il a aussi connu beaucoup de succès au Minnesota, avec 26 coups sûrs en 63 présences (,413) au Target Field, avec cinq circuits et 20 points produits. Sa moyenne présence/puissance de 1,205 est sa plus élevée de tous les stades où il a joué plus de quatre matchs.

Depuis la fin du lock-out, les Twins ont acquis le droitier Sonny Gray des Reds de Cincinnati, ainsi que le receveur Gary Sanchez et le troisième-but Gio Urshela des Yankees.