(New York) Le cogneur de puissance et joueur autonome Nick Castellanos s’est entendu pour cinq ans et 100 millions US avec les Phillies de Philadelphie, selon ce qu’a appris l’Associated Press tôt samedi.

Mike Fitzpatrick Associated Press

L’entente serait confirmée une fois que Castellanos aura subi avec succès des examens médicaux.

Castellanos a connu une brillante saison en 2021, maintenant des moyennes de ,309/,362/,576 avec 34 circuits et 100 points produits pour les Reds de Cincinnati, qui lui ont valu une première invitation au match des étoiles et un premier Bâton d’Argent au troisième but.

Le vétéran de neuf saisons, qui n’est pas reconnu pour son jeu en défense, rejoindra le voltigeur Bryce Harper et le receveur T.J. Realmuto au cœur de la formation des Phillies, qui ont aussi embauché le frappeur de puissance Kyle Schwarber pour quatre ans et 80 millions un peu plus tôt cette semaine.

En novembre dernier, Castellanos a utilisé sa clause de retrait pour renoncer aux deux dernières saisons de son contrat avec les Reds, qui lui auraient rapporté 34 millions. Les Reds lui ont offert une offre qualificative en décembre, s’assurant ainsi d’un haut choix au repêchage compensatoire pour la perte de Castellanos.

Le journaliste d’Associated Press Ronald Blum a contribué à cet article.