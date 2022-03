PHOTO CHARLES KRUPA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Philadelphie) Kyle Schwarber s’amènerait à Philadelphie avec un contrat de quatre saisons et 80 millions US, selon ce qu’a appris l’Associated Press.

Dan Gelston Associated Press

L’entente serait officialisée une fois que Schwarber aura subi avec succès des examens médicaux.

Voltigeur et frappeur de puissance de 29 ans, Schwarber a partagé la dernière campagne entre Washington et Boston. Après avoir signé un pacte d’un an avec les Nationals en janvier 2021, il a été échangé en juillet aux Red Sox.

Il a maintenu des moyennes de ,266/,374 /,554 avec 32 circuits et 71 points produits. Il a notamment frappé un grand chelem pour les Red Sox en série de championnat de l’Américaine.

Schwarber, qui a gagné la Série mondiale avec les Cubs en 2016, devrait passer du temps comme frappeur désigné, au champ gauche et au premier but avec les Phillies.