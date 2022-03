(Chicago) Les Cubs de Chicago et le voltigeur japonais Seiya Suzuki se sont entendus sur les termes d’un contrat de cinq ans d’une valeur de 85 millions US, a appris l’Associated Press mercredi.

Andrew Seligman Associated Press

La source de l’agence, confirmant plusieurs rapports médiatiques, a requis l’anonymat puisque l’entente ne sera confirmée qu’une fois que Suzuki aura subi avec succès des examens médicaux.

Cette signature signifie que les Cubs souhaitent accélérer le processus de reconstruction entamé quand ils ont démantelé l’équipe championne de la Série mondiale de 2016, avant la date limite des transactions de la dernière campagne.

Âgé de 27 ans, Suzuki a été nommé cinq fois au sein de l’équipe d’étoiles et a remporté un Gant d’Or en neuf saisons avec le Toyo Carp d’Hiroshima, de la Ligue professionnelle nippone. En 132 rencontres en 2021, il a frappé pour ,317 avec 38 circuits et 88 points produits. Il a maintenu une carrière de ,315 en carrière, avec 182 circuits et 562 points produits.

Suzuki joue au champ droit, où les Cibs comptent actuellement sur Jason Heyward, vainqueur de cinq Gants d’Or et qui a signé un contrat de huit ans et 184 millions avant la saison 2016. Ian Happ, Clint Frazier et Rafael Ortega sont également sous contrat, en plus de compter sur l’espoir de premier plan Brennen Davis dans leur système.

L’arrivée du frappeur désigné dans la Nationale donnera toutefois au gérant David Ross plus d’options.