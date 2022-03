Lock-out dans le Baseball majeur

Les matchs annulés jusqu’au 13 avril

(New York) Le commissaire de la MLB, Rob Manfred, a annulé 93 parties supplémentaires mercredi mettant, à toute fin pratique, le dernier clou dans le cercueil d’un calendrier complet de 162 matchs et menace les joueurs en lock-out de pertes de salaire et de temps de service.