(Dunedin) Yusei Kikuchi a considéré de signer avec les Blue Jays de Toronto lorsqu’il a reçu une vidéo du directeur général du club, Ross Atkins.

John Chidley-Hill La Presse Canadienne

La vidéo présentait des messages d’« Atkins, des membres du personnel du club et de plusieurs des potentiels nouveaux coéquipiers de Kikuchi, lui faisant visiter les installations des Blue Jays et lui souhaitant la bienvenue dans l’équipe. Kikuchi a déclaré que la passion et le professionnalisme de la vidéo l’ont aidé à apposer sa signature sur le contrat.

« Je ne sais pas dans quelle mesure je suis autorisé à parler de cette vidéo, mais essentiellement, cela montre à quel point la ville est incroyable, à quel point les installations sont géniales », a-t-il lancé par l’intermédiaire d’un traducteur, mardi. « Les commentaires du personnel et des joueurs, les grands joueurs vedettes… Les commentaires de ces joueurs signifiaient vraiment beaucoup pour moi. »

Kikuchi a été officiellement présenté par les Blue Jays mardi lors d’une conférence de presse avec Atkins au centre de développement des joueurs du club à Dunedin, en Floride. Atkins n’a pas été surpris que la vidéo ait mené à un accord avec Kikuchi, qu’il a décrit comme un bon joueur, mais comme une meilleure personne.

« Il s’intégrera exceptionnellement bien à notre vestiaire. C’est extrêmement important pour nous et nous nous assurons toujours qu’il s’acclimate bien, a noté Atkins. Le talent, ça parle de lui-même. Il a tous les outils dans son coffre.

« Je suis très excité par ce qu’il a déjà accompli dans sa carrière et j’ai l’impression que l’avenir est très, très prometteur pour Yusei. »

Kikuchi, gaucher de 31 ans, devrait être le cinquième lanceur partant de la rotation des Blue Jays. Il a présenté une fiche de 7-9 pour les Mariners de Seattle la saison dernière, en retirant 163 frappeurs sur des prises en 157 manches lancées. Il a maintenu une moyenne de points mérités de 4,41.

Kikuchi a un dossier de 15-24 avec une moyenne de points mérités de 4,97 ainsi que 326 retraits au bâton et 365 manches lancées en trois saisons dans le Baseball majeur, toutes avec les Mariners. Il a commencé sa carrière professionnelle avec les Saitama Seibu Lions de la Nippon Professional Baseball’s Pacific League.

Après un bon début de 2021, Kikuchi a connu des difficultés au cours des deux derniers mois de la saison, avec un dossier de 1-3 en 10 départs et une moyenne de points mérités de 5,48. Le mois de septembre a été particulièrement difficile, avec un dossier de 0-2 et une moyenne de points mérités de 7,82 en quatre départs.

« J’ai une bonne idée de la raison pour laquelle les choses ne se sont pas déroulées comme je le voulais en seconde moitié de saison », a confié Kikuchi, ajoutant qu’il avait apporté quelques petits correctifs à sa mécanique de lancer. « Et donc ces quatre derniers mois, j’ai travaillé dur tous les jours pour me mettre dans une excellente position dès le premier jour de la nouvelle saison. »