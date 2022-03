Le commissaire adjoint du baseball majeur Dan Halem (à gauche), le vice-président principal Patrick Houlihan (au centre) et le vice-président exécutif Morgan Sword (à droite) sont arrivés aux bureaux de l’Association des joueurs, à New York, peu avant midi pour participer à un premier rendez-vous face à face depuis l’interruption des pourparlers mardi dernier à Jupiter, en Floride.

(New York) Le baseball majeur et l’Association des joueurs ont repris les négociations et ont discuté pendant un peu plus d’une heure et demie, dimanche, cinq jours après que le commissaire Rob Manfred eut annoncé l’annulation de la journée d’ouverture du 31 mars.

Ronald Blum Associated Press

Le commissaire adjoint Dan Halem et le vice-président exécutif Morgan Sword sont arrivés aux bureaux de l’Association des joueurs, à New York, peu avant midi pour participer à un premier rendez-vous face à face depuis l’interruption des pourparlers mardi dernier à Jupiter, en Floride.

Les joueurs sont en lock-out depuis le 2 décembre dernier.

Les deux parties ont échangé pendant 95 minutes. Il est possible qu’elles discutent de nouveau lundi.

Ce neuvième conflit de travail au baseball majeur en est à sa 95e journée, ce qui en fait le deuxième plus long de son histoire.

Bien que les deux parties aient réalisé des progrès pendant neuf jours consécutifs de négociations, incluant 16 heures et demie de pourparlers qui avaient commencé lundi dernier, elles sont restées très éloignées sur les questions clés de la taxe de luxe, du salaire minimum et de la taille de la nouvelle réserve de bonis pour les joueurs admissibles au préarbitrage.

Il ne s’agissait que de la 16e journée de négociations économiques depuis le déclenchement du lock-out.

Le commissaire Manfred a annulé les deux premières séries de chaque équipe, affirmant qu’il n’y aurait pas suffisamment de temps d’entraînement. Cette décision a ajouté deux éléments complexes aux discussions : les salaires perdus pour les joueurs ainsi que les journées d’ancienneté perdues.

Le baseball majeur a déclaré que les joueurs n’obtiendront aucun crédit pour l’un ou l’autre de ces items pendant les jours perdus en saison régulière. Le syndicat a déclaré qu’il se battra pour les deux dans le cadre d’un accord.