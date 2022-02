Les joueurs de la MLB et les propriétaires ont pris place à la table à négociation pour un septième jour de suite, dimanche, à une journée de la date butoir imposée par le Baseball majeur pour sauver la saison de 162 matchs et la première journée d’activités du 31 mars.

Ronald Blum Associated Press

Les négociateurs ont fait progresser la cause vendredi et samedi. Cependant au 88e jour de l’arrêt de travail, les deux parties ne sont pas du tout sur la même longueur d’onde concernant plusieurs points principaux du litige : le taux de la taxe de luxe, le salaire minimum et les primes versées aux joueurs non admissibles à l’arbitrage salarial.

Un plus petit groupe de joueurs qui inclut Max Scherzer, Andrew Miller et Marcus Semien a pénétré le Roger Dean Stadium avant 13 h en compagnie du chef du syndicat, Tony Clark, le chef des négociations, Bruce Meyer, et des membres du personnel.

Quelques minutes plus tard, le sous-commissaire Dan Halem a marché des principaux bureaux dans le stade pour rejoindre la forteresse des joueurs, établie dans l’enclos des Cardinals.

Du côté des propriétaires, on soutient que sans contrat de travail avant la fin de la journée lundi, des matchs de saison régulière seront retranchés progressivement du calendrier. Selon la ligue, le manque de temps nécessaire pour tenir un camp d’entraînement décent forcerait l’annulation de matchs au calendrier. Les joueurs n’ont pas indiqué s’ils étaient d’accord avec ce scénario, mais pourraient préférer réduire le camp préparatoire pour maintenir l’intégralité de la saison.

Par ailleurs, une fois la date butoir de lundi sera dépassée, la durée de la saison régulière pourrait devenir un nouveau point de discorde puisqu’elle aura des conséquences sur le salaire des joueurs et le temps de service.

L’Association des joueurs a déjà fait savoir à la MLB que si des parties sont annulées et que les joueurs subissent une perte salariale, les équipes ne doivent pas s’attendre à ce que le syndicat accepte les propositions portant sur le nouveau format des séries éliminatoires ainsi que sur la publicité sur les uniformes et les casques.