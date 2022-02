(Jupiter) Le lanceur Max Scherzer des Mets de New York est arrivé au volant dune Porsche noire et le lanceur Gerrit Cole des Yankees s’est joint aux pourparlers, mercredi, alors que les joueurs et les dirigeants du Baseball majeur se rencontrent pour une troisième journée consécutive dans le but de sauver la journée d’ouverture de la saison, le 31 mars.

Ronald Blum Associated Press

Le lanceur autonome Andrew Miller et le releveur Zack Britton des Yankees sont également présents à ces négociations en cette 84e journée de lock-out et ils étaient aux côtés du receveur Jason Castro des Astros de Houston. Ces cinq personnes font partie des huit membres du sous-comité exécutif du syndicat, qui supervise les négociations collectives.

L’arrêt-court Francisco Lindor des Mets, un autre membre du sous-comité, a pris part aux négociations plus tôt dans la semaine.

Le joueur de champ intérieur Marcus Semien des Rangers du Texas et le lanceur James Paxton des Red Sox de Boston, les deux autres membres, n’ont pas été aperçus au stade Roger Dean, le domicile d’entraînement printanier des Marlins de Miami et des Cardinals de St. Louis.

Britton, Cole, Lindor, Paxton et Scherzer sont tous représentés par Scott Boras, l’agent le plus puissant du baseball.

Alors que le baseball est embourbé dans son neuvième et deuxième arrêt de travail le plus long, il reste moins d’une semaine avant que les parties en arrivent à la date butoir de lundi fixée par les propriétaires pour un accord qui permettrait à la saison de commencer comme prévu. Les joueurs n’ont toujours pas dit s’ils acceptaient cet échéancier, et l’impression qui se dégage c’est que les deux parties misent sur le facteur temps pour obtenir plus des concessions de l’autre.

Aucun progrès n’a été réalisé sur le principal point de litige : la taxe de luxe.

Les clubs ont informé le syndicat qu’ils ne réduiraient pas le niveau de partage des revenus et qu’ils n’implanteraient pas de mécanisme permettant aux joueurs d’augmenter leur temps de service.