En raison de l’impasse entre le Baseball majeur et ses joueurs, les camps d’entraînement ne pourront probablement pas commencer le 16 février, comme prévu.

(New York) Robin Ventura comprend pourquoi certains observateurs pourraient être méfiants s’ils voient des joueurs plus musclés qu’à l’habitude se présenter aux camps d’entraînement du baseball majeur, quand le lock-out aura pris fin.

Ronald Blum Associated Press

Aujourd’hui adjoint avec Oklahoma State, Ventura a été invité deux fois au match des étoiles du baseball majeur. Le troisième but a mérité six Gants d’or, entre 1989 et 2004.

Il a vécu la période fortement marquée par les stéroïdes et les contrôles antidopage.

Plus récemment, il a été gérant des White Sox de Chicago, entre 2012 et 2016.

« Je crois que ce serait une réaction naturelle, a estimé Ventura, en lien au début du texte. Même lorsqu’il y avait du dépistage, les gens étaient méfiants quand un joueur se présentait plus musclé au camp. Je ne vois pas pourquoi ça changerait. »

Durant une conférence de presse organisée par les Mets, avec qui il a passé trois saisons, Ventura a affirmé qu’il vient tout juste d’apprendre que le baseball majeur et la MLBPA ont cessé les tests de dépistage de stéroïdes lorsque la convention collective a pris fin, le 1er décembre.

Selon le président de l’Agence antidopage américaine, Travis Tygart, le fait de ne plus tester les joueurs est préoccupant.

Les propriétaires sont réunis à Orlando jusqu’à jeudi.

Les avocats de la MLBPA ont rencontré les joueurs mardi en Arizona ; d’autres rencontres sont prévues en Floride mercredi et jeudi, en Floride.

Les principaux enjeux financiers ne sont pas à l’agenda pour l’instant.

Cliff Floyd jouait pour les Expos, alors au sommet du classement, quand la saison 1994 a été interrompue en août en raison d’une grève.

Le conflit de travail s’est étalé jusqu’à la saison 1995.

« Avec un regard extérieur, je peux voir qu’il y a des ressemblances [avec 1994], a mentionné Floyd, qui était aussi à la conférence de presse où se trouvait Ventura.

« Il faut que les joueurs aient le temps de se préparer et qu’ils puissent disputer des matchs. Les deux camps doivent régler beaucoup de choses… c’est difficile de voir ce qui se passe. Les deux parties veulent faire les choses à leur manière.. Espérons que ça va se régler plus tôt que tard. »