PHOTO GENE J. PUSKAR, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Pittsburgh) L’ancien voltigeur des Pirates de Pittsburgh Gene Clines, qui a fait partie du premier rôle des frappeurs composé entièrement de joueurs issus des minorités visibles du Baseball majeur, est décédé à l’âge de 75 ans, jeudi.

La Presse Canadienne

L’épouse de Clines, Joanne, a fait savoir aux Pirates qu’il avait rendu l’âme à son domicile de Bradenton, en Floride, où se situent les installations de longue date de l’équipe pour le camp printanier. Aucune cause de décès n’a été donnée.

Le 1er septembre 1971, Clines était le deuxième frappeur et il jouait comme voltigeur de centre pour les Pirates, dans une formation partante entièrement composée de joueurs noirs ou de descendances latines. Il a cogné un simple et un double et il est venu marquer deux fois dans une victoire de 10-7 contre les Phillies de Philadelphie.

Clines était au PNC Park en septembre dernier quand les Pirates ont célébré les 50 ans de cette occasion. Les partants Al Oliver, Dave Cash et Manny Sanguillen ont aussi joint les festivités.

Roberto Clemente, Willie Stargell, Rennie Stennett et Jackie Hernández ont aussi été partants pour les Pirates lors de cette soirée historique de 1971. Un mois plus tard, la troupe de Pittsburgh a gagné la Série mondiale en défaisant les Orioles de Baltimore en sept matchs.

Clines a maintenu une moyenne au bâton de ,277 en 10 saisons dans les Majeures. Il a porté les couleurs des Pirates, des Cubs de Chicago, des Mets de New York et des Rangers du Texas.

Clines a conclu la saison 1971 avec une moyenne au bâton de ,308 avec 15 buts volés en 97 matchs. La saison suivante, en 107 matchs, il a revendiqué une moyenne au bâton de ,334. Il a disputé les cinq premières campagnes de sa carrière à Pittsburgh.

« Gene était un voltigeur rapide qui était un membre clé de notre équipe lors de la Série mondiale de 1971, a mentionné par voie de communiqué le président des Pirates, Travis Williams. Il a eu un énorme impact sur le sport, non seulement en tant que joueur, mais aussi en tant qu’entraîneur de longue date dans les Majeures. »

Clines a été instructeur dans les Majeures au sein des Cubs, des Astros de Houston, des Mariners de Seattle, des Brewers de Milwaukee, des Giants de San Francisco et des Dodgers de Los Angeles.