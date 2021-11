PHOTO NICK WASS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Bryce Harper nommé joueur le plus utile de la Nationale

(New York) Bryce Harper a été nommé le joueur le plus utile de la Nationale pour une deuxième fois en carrière, jeudi soir, devançant les jeunes vedettes du Baseball majeur Juan Soto et Fernando Tatis fils.

Ronald Blum La Presse Canadienne

Harper a reçu 17 des 30 votes de première place et un total de 348 points au scrutin, fait auprès de l’Association des chroniqueurs de baseball d’Amérique. Soto a pris le deuxième rang avec six votes de première place alors que Tatis a terminé troisième.

Harper a surmonté le fait d’avoir été atteint au visage lors d’un match cette saison et il a maintenu une moyenne au bâton de ,309 avec 35 circuits pour les Phillies de Philadelphie. Il a mené les Majeures au chapitre de la moyenne de puissance (,465), de la moyenne de présence plus puissance (1,044) et des doubles (42).

Les Phillies ont toutefois raté les séries pour une troisième saison consécutive depuis qu’il a signé un contrat de 13 ans d’une valeur de 330 millions US. Harper a été nommé le joueur le plus utile de façon unanime en 2015, alors qu’il portait les couleurs des Nationals de Washington.

Soto, qui a été sélectionné au match des étoiles pour une première fois, a présenté une moyenne au bâton de ,313 avec 29 circuits et 95 points produits pour les Nationals. Il a mené le Baseball majeur au chapitre des buts sur balles (145) et de la moyenne de présence sur les buts (,465).

Tatis a trôné au sommet de la Nationale avec 42 longues balles, affichant une moyenne au bâton de ,282 avec 97 points produits pour les Padres de San Diego.