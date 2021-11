(New York) On ne ressentait pas que Randy Arozarena était un joueur recrue cette saison.

David Brandt Associated Press

Le puissant et rapide voltigeur des Rays de Tampa Bay n’a assurément pas joué comme une recrue non plus.

Arozarena a remporté le titre de recrue de l’année de l’Américaine, lundi soir, alors que le joueur de deuxième but des Reds de Cincinnati Jonathan India a reçu le même honneur, mais dans la Nationale.

Il y avait une bonne raison qui expliquait pourquoi les partisans n’ont pas eu l’impression qu’Arozarena en était à sa première saison. Le Cubain de 26 ans a été sensationnel pour les Rays lors des séries de 2020, claquant 10 circuits, un record du baseball majeur, en 18 parties.

Arozarena n’avait pas assez joué en 2020 pour perdre son statut de recrue, ce qui l’a rendu admissible pour cet honneur en 2021. Il a maintenu une moyenne au bâton de ,274 avec 32 doubles, 20 longues balles et 69 points produits, en plus d’exceller en défensive.

Je sais que j’étais favori pour être la recrue de l’année, mais je ne m’étais pas concentré sur cet honneur. Mon objectif était de connaître une autre bonne saison et de continuer ce que j’avais accompli la saison précédente. Randy Arozarena

Arozarena a obtenu 22 des 30 votes de première place au scrutin, devançant son coéquipier Wander Franco et le droitier des Astros de Houston Luis Garcia. Le vote était tenu auprès de l’Association des chroniqueurs de baseball d’Amérique.

Arozarena est le premier joueur des Rays à être nommé la recrue de l’année depuis le voltigeur Wil Myers, en 2013.

Âgé de 20 ans, Franco a tous les outils pour devenir une vedette dans le baseball majeur et sa performance en 2021 n’a pas enlevé cette étiquette. Le joueur d’avant-champ a présenté une moyenne au bâton de ,288 avec sept circuits et 39 points produits en moins de la moitié de la saison.

À 24 ans, Garcia a eu un rôle important dans le parcours des Astros jusqu’en Série mondiale. Il a revendiqué un dossier de 11-8 avec une moyenne de points mérités de 3,48 en 155 manches et un tiers. Il a retiré 167 frappeurs sur des prises.

India a gagné le trophée dans la Nationale seulement huit mois après avoir obtenu le poste de joueur de deuxième but pendant le camp printanier.

PHOTO JEFF DEAN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Jonathan India

India a reçu 29 des 30 votes de première place, devançant le gaucher des Marlins de Miami Trevor Rogers et le voltigeur des Cardinals de St. Louis Dylan Carlson. Rogers a reçu l’autre vote de première place.

India a été sélectionné au cinquième rang du repêchage de 2018 et il a joué au troisième coussin à l’Université de la Floride. Il est devenu l’une des pierres angulaires de l’avenir des Reds.

Je n’avais pas vraiment de rôle dans l’équipe. J’étais simplement là pour remplacer des joueurs qui n’étaient pas dans la formation, a dit India. Je l’ai pris personnel. Je voulais être un joueur des Majeures cette saison et c’est l’objectif que je me suis mis en tête. Jonathan India

Il est le premier joueur de l’équipe de Cincinnati à être nommé recrue de l’année depuis le lanceur Scott Williamson, en 1999.

Mesurant six pieds et pesant 200 livres, India a été une menace dans plusieurs situations, surtout pendant la deuxième moitié de saison. Il a conclu la campagne avec une moyenne au bâton de ,269, 34 doubles, 21 circuits, 69 points produits et 12 buts volés. Il a soutiré 71 buts sur balles et il a marqué 98 points.

Âgé de 23 ans, Rogers a été sélectionné pour le match des étoiles dans la Nationale, montrant un dossier de 7-8 et une moyenne de points mérités de 2,64 en 25 départs. Le gaucher a passé 155 adversaires dans la mitaine en 133 manches.

Carlson a fait partie d’un jeune et talentueux groupe de voltigeurs au sein des Cardinals. Il a affiché une moyenne au bâton de ,266 avec 18 circuits et il s’est impliqué en défensive aux trois positions au champ extérieur.

Les gérants de l’année seront annoncés mardi soir, suivis des lauréats du trophée Cy-Young, mercredi, et des joueurs les plus utiles, jeudi.