le directeur général des Yankees de New York, Brian Cashman

PHOTO GREGORY BULL, ASSOCIATED PRESS

(Carlsbad) Le spectre d’un lock-out à l’expiration de la convention collective du Baseball majeur, le 1er décembre, n’a pas vraiment fait changer quoi que ce soir lors des rencontres des directeurs généraux, cette semaine.

Jake Seiner La Presse Canadienne

« Je ne fais pas partie de l’équipe de négociation, ce sont donc les choses habituelles pour nous », a déclaré le directeur général des Yankees de New York, Brian Cashman.

« Ce sont les choses habituelles », a répété le maître à penser des Indians de Cleveland, Chris Antonetti. Créditez la même citation à Jerry DiPoto, des Mariners de Seattle, James Click, des Astros de Houston, et Rick Hahn, des White Sox de Chicago, entre autres.

« C’est la même chose que nous disons chaque année », a mentionné le directeur général des Cubs, Jed Hoyer.

Malgré une saison morte qui semble différente des autres depuis le dernier arrêt de travail du Baseball majeur, en 1994-95, les rencontres des directeurs généraux se sont déroulées comme prévu dans le sud de la Californie.

Les dirigeants des opérations baseball ont assisté à des présentations des responsables de la ligue sur l’avancement des expérimentations sur les règlements dans les ligues mineures, ils ont vu une présentation de l’Alliance des joueurs — y compris les anciens joueurs CC Sabathia et Curtis Granderson — sur les moyens d’aider les efforts de diversité, et ils ont jeté les bases des accords qui pourraient être conclus plus tard cet hiver.

Seulement quatre mouvements de personnel ont été effectués au cours des deux jours de réunion. Les Dodgers de Los Angeles ont finalisé un contrat avec le lanceur Andrew Heaney, les Yankees ont rapatrié le lanceur Joely Rodríguez, les Rays de Tampa Bay ont libéré le lanceur Adam Conley et le lanceur Drew Carlton a été rétrogradé au niveau AAA par les Tigers de Detroit.

Évidemment, les rencontres de directeurs généraux ne sont pas habituellement l’endroit où les ententes sont conclues.

« Tu essaies de connecter avec les gens et de tenter d’obtenir le plus d’information possible au début du processus », a indiqué Cashman.

Les Yankees sont à la recherche d’un joueur d’arrêt-court et il y en a cinq de renom sur le marché des joueurs autonomes, soit Carlos Correa, Corey Seager, Trevor Story, Javier Báez et Marcus Semien. Cashman a dit qu’il avait rencontré des représentants pour la plupart d’entre eux et qu’il s’occuperait bientôt des autres.

« Vous n’entendez jamais quelqu’un dire qu’il ne veut pas venir à New York », a mentionné Cashman.

À moins que vous soyez un membre des Mets. Le président de l’équipe, Sandy Alderson, est parti mercredi soir alors que le club est toujours à la recherche d’un directeur général.

Plusieurs candidats n’ont pas obtenu la permission de leur équipe pour passer une entrevue et d’autres ont simplement refusé parce qu’ils sont à l’aise, personnellement ou professionnellement, là où ils se trouvent. Alderson a expliqué que la plupart des hésitations étaient dues au marché new-yorkais.

« C’est une grande scène et certaines personnes préfèrent simplement être ailleurs », a-t-il exprimé, mardi.

Les rencontres les plus cruciales se sont déroulées sans les directeurs généraux. Les responsables de la ligue et de l’Association des joueurs ont négocié, mardi et mercredi, et il semble qu’un accord ne soit pas proche.

La prochaine étape du calendrier du baseball est la rencontre des propriétaires à Chicago, la semaine prochaine. Ensuite, il y aura la date limite du 19 novembre pour ajouter des joueurs aux listes de 40 joueurs et les protéger du repêchage hivernal. Les rencontres hivernales sont toujours prévues pour le 6 décembre, à Orlando, en Floride, mais celles-ci sont menacées sans une nouvelle convention collective en place.

Comme ils disent, ce sont les choses habituelles, du moins, jusqu’à ce que ce ne soit plus le cas.

« Ils arriveront évidemment à une entente à un moment donné, a soutenu Cashman. Nous trouverons un terrain d’entente. Ils l’ont toujours fait dans le passé, la plupart du temps. À un certain point, je suis optimiste qu’ils le feront à nouveau. Sinon, je fais simplement mon travail. »