Le joueur de premier but Paul Goldschmidt a remporté son quatrième Gant d’Or en carrière.

PHOTO JEFF ROBERSON, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Saint-Louis) Un record de cinq joueurs des Cardinals de St. Louis ont remporté le Gant d’Or dans la Nationale, dimanche.

La Presse Canadienne

Le joueur de premier but Paul Goldschmidt, le joueur de deuxième coussin Tommy Edman, le joueur de troisième but Nolan Arenado, le voltigeur de centre Harrison Bader et le voltigeur de gauche Tyler O’Neill ont reçu cet honneur.

Arenado a remporté le Gant d’Or pour une neuvième fois en carrière et une première fois depuis qu’il a été échangé par les Rockies du Colorado, l’hiver dernier. Goldschmidt a obtenu cette distinction pour une quatrième fois alors que pour une deuxième année de suite, O’Neill a mis la main sur ce trophée.

Le lanceur des White Sox de Chicago Dallas Keuchel, pour une cinquième occasion, et le joueur d’arrêt-court des Giants de San Francisco Brandon Belt, pour une quatrième fois, ont remporté le Gant d’Or.

Le lanceur des Braves d’Atlanta Max Fried, qui a gagné la Série mondiale cette semaine, et son coéquipier Adam Duvall, qui joue dans la droite, ont aussi été décorés dans la Nationale, tout comme le receveur des Pirates de Pittsburgh Jacob Stallings.

Le joueur de premier but des Astros de Houston Yuli Gurriel a reçu cet honneur, ce qui viendra accompagner son championnat des frappeurs de l’Américaine. Son coéquipier Carlos Correa a remporté le Gant d’Or comme joueur d’arrêt-court.

PHOTO DAVID J. PHILLIP, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Yuli Gurriel

Les joueurs des Athletics d’Oakland Matt Chapman, au troisième coussin, Sean Murphy, comme receveur, le joueur de deuxième but des Blue Jays de Toronto Marcus Semien, les voltigeurs des Royals de Kansas City Michael A. Taylor et Andrew Benintendi ainsi que le voltigeur de droite des Yankees de New York Joey Gallo ont complété le portrait dans l’Américaine.

Le vote est effectué auprès des gérants du baseball majeur et d’un maximum de six entraîneurs de chaque équipe. Ils ne peuvent pas voter pour les joueurs de leur organisation.