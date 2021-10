José Altuve (27) et ses coéquipiers des Astros Carlos Correa (à gauche), Alex Bregman (au centre) et Yuli Gurriel (à droite) porteront pour toujours l’étiquette de tricheurs à cause du scandale du vol des signaux qui a éclaté après la conquête de la Série mondiale des Astros en 2017.

PHOTO KEVIN M. COX, THE GALVESTON COUNTY DAILY NEWS VIA AP

Freddie Freeman qui s’élancera sur la plus grande scène du baseball pour la première fois, José Altuve et sa bande qui seront de retour encore une fois. Luis Garcia, Framber Valdez et les jeunes lanceurs des Astros de Houston seront confrontés à Ozzie Albies, Austin Riley et tous les jeunes frappeurs affamés des Braves d’Atlanta.

Ben Walker Associated Press

Et la quête éternelle de Dusty Baker.

Braves-Astros, une Série mondiale riche en histoires – et même un duel familial. Le fils du gérant des Braves, Brian Snitker, Troy, est instructeur des frappeurs chez les Astros.

PHOTO KIRBY LEE, USA TODAY SPORTS Le gérant des Braves, Brian Snitker

« La famille Snitker aura un trophée de la Série mondiale, a souligné le père samedi soir. J’ignore lequel d’entre nous l’obtiendra, mais nous en aurons un. C’est assez cool, il faut l’admettre. »

Une série qui est attendue depuis six décennies, qui opposera deux anciens rivaux de la Ligue nationale qui ont croisé le fer plus de 700 fois, dont cinq en séries éliminatoires. Il suffit de penser au Hammer ou encore au Toy Cannon lors du concours de coups de circuit à l’Astrodome, ou encore à Greg Maddux, Tom Glavine et John Smoltz contre Jeff Bagwell et Craig Biggio les soirs de juin sur la chaîne TBS.

En raison des contraintes du calendrier et de la COVID-19, les Astros et les Braves ne se sont pas affrontés depuis 2017. Ils auront rendez-vous pour le premier match de la Série mondiale mardi soir à Houston.

Les Astros sont les favoris à 3 contre 2, selon FanDuel Sportsbook.

Mais avant tout, il faut émettre un avertissement : ce ne sont pas tous les amateurs de baseball qui se réjouissent de la présence de ces deux équipes en Série mondiale.

Altuve et ses coéquipiers des Astros Carlos Correa, Alex Bregman et Yuli Gurriel porteront pour toujours l’étiquette de tricheurs à cause du scandale du vol des signaux qui a éclaté après leur conquête de la Série mondiale, en 2017.

Au Minute Maid Park, ils sont encensés. Partout ailleurs, ils sont hués – et plus encore – puisqu’ils sont considérés comme des parias.

Les Astros participeront à la Série mondiale pour la troisième fois en cinq ans, malgré l’absence de leur as Justin Verlander, qui a raté la saison après avoir subi une opération de type Tommy John.

Les Braves ont fait fi de la grave blessure subie par leur joueur étoile Ronald Acuña fils en juillet et connu une excellente fin de saison, après avoir présenté une fiche ordinaire de 52-55 tôt au mois d’août. Propulsés par le joueur par excellence de la série de championnat de la Ligue nationale, Eddie Rosario, les Braves participeront à la Série mondiale pour la première fois depuis 1999.

Sur le terrain – et sur le banc –, tous les yeux seront tournés vers Baker.

PHOTO TONY GUTIERREZ, ASSOCIATED PRESS Le gérant des Astros, Dusty Baker

Ce dernier a remporté la Série mondiale à l’époque où il jouait avec les Dodgers de Los Angeles, en 1981, et a mené cinq clubs en séries éliminatoires dans un rôle de gérant, sans jamais l’emporter.

Baker a accepté son poste en 2020 à la suite du scandale qui a ébranlé les Astros – « je dois encore accomplir quelque chose », a-t-il dit – et à 72 ans, avec une feuille de route époustouflante, il obtient une autre chance de savourer un championnat.

« L’an dernier, j’avais l’impression d’être un professeur suppléant. J’étais un étranger, a dit Baker. Mais cette année, ils m’ont fait sentir comme chez moi, et j’ai vraiment senti que nous avons développé une belle relation. C’est ça, l’important. Tout le monde parle du travail d’équipe, parle de l’équipe, mais c’est une relation qui se bâtit entre chacun d’entre nous. »

La carrière de Baker est intimement liée à cette rivalité. Il a joué avec le légendaire Henry « Hank » Aaron chez les Braves en 1968, et a obtenu son premier coup sûr dans les ligues majeures à l’Astrodome dans une défaite contre Jimmy Wynn et les Astros.