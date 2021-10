Christian Arroyo (39) et Christian Vazquez (7)

(Boston) Kyle Schwarber a frappé un autre grand chelem pour les Red Sox de Boston, qui ont écrasé les Astros de Houston par la marque de 12-3, lundi soir, au Fenway Park.

La Presse Canadienne

Les Red Sox menaient déjà 2-0 en deuxième manche quand Schwarber a réussi une claque sans équivoque dans la droite pour accentuer l’avance à 6-0.

Il s’agissait du troisième grand chelem des Red Sox dans cette série, ce qui constitue un record du Baseball majeur. J. D. Martinez et Rafael Devers en avaient cogné un lors du deuxième affrontement, samedi.

La formation de Boston a rejoint les Braves d’Atlanta, en 1998, en tant que seules équipes à avoir réussi trois grands chelems lors d’un même parcours éliminatoire.

Il n’y a pas que Schwarber qui a fait résonner son bâton. Martinez, Devers et Christian Arroyo ont également frappé une longue balle pour les hommes d’Alex Cora.

L’attaque des Red Sox roule à fond de train depuis le début des séries. Elle a obtenu au moins 10 coups sûrs dans un sixième match de suite, ce qui constitue la plus longue séquence de l’histoire en séries.

Les Bostonnais ont également frappé 20 circuits depuis le début des séries, égalant leur record d’équipe, établi en 2003.

Cette explosion offensive a permis aux Red Sox de prendre les devants 2-1 dans cette série de championnat de l’Américaine. Le quatrième affrontement aura lieu mardi soir, encore au Fenway Park.

Avec toutes ces balles en lieu sûr, il aurait été facile de passer sous silence la performance au monticule d’Eduardo Rodriguez.

Le gaucher des Red Sox a rencontré des ennuis en quatrième manche, mais il s’est ressaisi pour conclure son match avec trois points et cinq coups sûrs alloués en six manches de travail.

Les releveurs Hansel Robles, Martin Perez et Hirokazu Sawamura ont ensuite limité les Astros à deux buts sur balles en trois manches.

Pendant ce temps, l’équipe texane a vu un autre de ses partants quitter le monticule rapidement au cours de cette série. Jose Urquidy a accordé six points, dont cinq mérités, cinq coups sûrs et deux buts sur balles en une manche et deux tiers.

Framber Valdez n’avait été d’office que pendant deux manches et deux tiers lors du premier duel et Luis Garcia n’avait lancé que pendant une manche lors du deuxième match.

Les seuls points produits de la rencontre pour les Astros sont venus du bâton de Kyle Tucker, qui a claqué un circuit de trois points aux dépens de Rodriguez, en quatrième manche.