(Los Angeles) Evan Longoria a frappé un circuit en cinquième manche et ce fut le seul point nécessaire pour que les Giants de San Francisco blanchissent les Dodgers de Los Angeles 1-0, lundi soir.

La Presse Canadienne

Confronté à un compte d’aucune balle et deux prises, Longoria a expédié une balle rapide de Max Scherzer par-dessus la clôture du champ centre. Il s’agissait de son premier circuit et de son premier point produit dans cette série.

Après que le partant des Giants Alex Wood eut quitté la rencontre, en cinquième manche, les Dodgers n’ont pas été menaçants sauf en septième, quand ils ont placé deux coureurs sur les sentiers.

Le joueur d’arrêt-court des Giants Brandon Crawford a toutefois privé Mookie Betts d’un point produit en sautant pour saisir la balle, mettant ainsi fin à la manche.

La formation de San Francisco a pris les devants 2-1 dans cette série et elle aura l’occasion d’en finir mardi soir, au Dodger Stadium. Les Giants ont remporté le titre de la section Ouest de la Nationale grâce à 107 victoires, une de plus que les Dodgers.

Avec Wood et Scherzer au monticule, les partisans pouvaient s’attendre à un bon duel de lanceurs et ce fut le cas. En excluant la longue balle de Longoria, il n’y a eu aucun coup sûr de plus d’un but pendant cet affrontement.

Wood a été d’office pendant quatre manches et deux tiers, accordant deux coups sûrs et deux buts sur balles pour les Giants. Tyler Rogers a permis trois coups sûrs, mais Jake McGee et Camilo Doval ont été parfaits pendant deux manches et deux tiers.

La relève des Giants a dominé les Majeures cette saison avec une moyenne de points mérités de 2,99.

Scherzer n’a commis qu’une petite erreur, allouant un point, trois coups sûrs et un but sur balles en sept manches au monticule pour les Dodgers. Blake Treinen et Kenley Jansen ont tous les deux été parfaits pendant une manche.