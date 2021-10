Enrique Hernández (sur la photo) a claqué une flèche dans la gauche et le coureur suppléant Danny Santana a pu devancer le relais pour permettre aux Red Sox de signer une deuxième victoire consécutive à leur dernier tour au bâton.

(Boston) Kiké Hernandez a produit le point de la victoire grâce à un sacrifice en neuvième manche et les Red Sox de Boston ont vaincu les Rays de Tampa Bay 6-5, lundi soir.

Kyle Hightower Associated Press

Hernandez a claqué une flèche dans la gauche et le coureur suppléant Danny Santana a pu devancer le relais pour permettre aux Red Sox de signer une deuxième victoire consécutive à leur dernier tour au bâton.

La veille, Christian Vázquez avait réussi un circuit de deux points en 13e manche pour propulser les Red Sox vers une victoire de 6-4.

Il s’agissait de la première fois depuis les matchs no 4 et no 5 de la série de championnat contre les Yankees de New York, en 2004, que les Red Sox gagnaient deux parties de suite en séries à leur dernier tour au bâton.

Hernandez a réussi neuf coups sûrs en 20 apparitions au marbre pendant cette série. Il a frappé deux circuits, trois doubles et il a produit six points.

« Tout ce que j’avais à faire c’était de permettre au coureur au troisième coussin de venir marquer, a exprimé Hernandez. D’avoir Danny au troisième but plutôt que “Vazqy”, ça m’a aidé un peu. »

La troupe de Boston a gagné la série 3-1 et elle passe à la série de championnat de l’Américaine. Elle attend le gagnant de la série opposant les Astros de Houston aux White Sox de Chicago.

« Dès le premier jour, vous avez cru en ce groupe, a dit à ses joueurs le gérant des Red Sox, Alex Cora, avant d’ouvrir les bouteilles de champagne. Peu de gens croyaient en nous à l’extérieur de ce vestiaire, mais nous sommes en série de championnat ! Au suivant ! »

Rafael Devers a cogné une longue balle de trois points aux dépens de la recrue Shane McClanahan pour amorcer une poussée de cinq points en troisième manche. Les Red Sox menaient alors 5-0, mais les Rays ont créé l’égalité en huitième.

« En retard 5-0 après trois manches, c’était très décourageant, a mentionné le gérant des Rays, Kevin Cash. Nous sommes venus de l’arrière, mais nous sommes arrivés à court ce soir. »

La vedette des Rays Randy Arozarena a frappé un simple aux dépens de Ryan Brasier pour niveler le pointage en huitième manche. Garrett Whitlock s’est amené en relève pour les Red Sox et il a limité les dégâts avant de ne donner aucun point en neuvième.

Vázquez a amorcé la neuvième manche avec un simple dans la gauche et il s’est rendu au deuxième coussin à la suite d’un amorti de Christian Arroyo. Travis Shaw a claqué une balle au sol du côté gauche et le relais de Yandy Díaz n’a pas été maîtrisé par le joueur du premier but Ji-Man Choi.

Le partant des Red Sox, Eduardo Rodriguez, a alloué deux points et trois coups sûrs en plus de cinq manches au monticule. Il n’avait lancé que pendant une manche et deux tiers lors d’une défaite au premier match de cette série.

Devers a conclu l’affrontement avec trois coups sûrs. Wander Franco a réussi un circuit de deux points pour les Rays.

Après avoir été efficace pendant la saison 2021 et lors du premier duel de la série, le personnel de lanceurs des Rays a éprouvé des difficultés lors des trois rencontres suivantes. Les Red Sox ont dominé 26-15 au chapitre des points.

Le droitier Collin McHugh a été appelé comme ouvreur, lundi, et il n’a donné aucun point en deux manches avant d’accorder un coup sûr. Il a cédé sa place à McClanahan.

McClanahan n’avait eu que trois jours de repos et il revenait d’une très bonne performance lors du premier match. Il a permis cinq points, cinq coups sûrs et un but sur balles en deux tiers de manche.

Les Bostonnais ont porté à 15-3 leur fiche lors d’un match éliminatoire au cours duquel ils peuvent remporter une série. Ils ont gagné leurs huit dernières parties en pareille situation.

Cette défaite marque une fin abrupte pour les Rays, qui ont signé 100 victoires cette saison pour remporter le titre de la section Est et qui ont participé à la Série mondiale l’an dernier.

« Évidemment, il y a de la déception, a indiqué Cash. Nous avions des attentes élevées de nous rendre loin en séries. Nous avons affronté une équipe qui nous a battus, et non l’inverse. Ils ont obtenu les gros coups sûrs. »