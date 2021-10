(St. Petersburg) J. D. Martinez a brisé l’égalité grâce à un circuit de trois points à son retour au jeu et les Red Sox de Boston ont écrasé les Rays de Tampa Bay 14-6, vendredi soir.

Fred Goodall Associated Press

Les Red Sox ont claqué cinq longues balles, un record d’équipe en séries, pour venir appuyer Tanner Houck, qui a été très efficace en longue relève.

Kiké Hernandez a réussi cinq des 20 coups sûrs des Red Sox, dont un circuit et trois doubles, devenant le premier joueur de l’histoire de l’équipe à récolter quatre coups sûrs de plus d’un but dans un match de séries.

Xander Bogaerts, Alex Verdugo et Rafael Devers ont également cogné un coup de quatre buts pour les Red Sox, qui ont égalé à 1-1 cette série de sections de l’Américaine. Le troisième affrontement aura lieu lundi, au Fenway Park.

Les Bostonnais ont su effacer une performance difficile du partant Chris Sale, qui a accordé un grand chelem à Jordan Luplow en première manche. Le gaucher a été retiré de la partie après n’avoir obtenu que trois retraits.

Hernández a amorcé la cinquième manche avec un circuit contre Collin McHugh pour créer l’égalité. Quatre frappeurs plus tard, Martinez a réussi une claque de trois points face à Matt Wisler (0-1).

Houck (1-0) a gardé les Red Sox dans le match après que Sale eut concédé cinq points dès la manche initiale. Le droitier recrue s’est amené en relève au début de la deuxième et il n’a alloué qu’un point et deux coups sûrs en cinq manches au monticule.

Ji-Man Choi a remplacé Luplow en défensive et il a frappé un circuit en solo aux dépens de Houck, après deux retraits en sixième manche.

Martinez a amassé quatre coups sûrs après avoir raté le match éliminatoire de mardi, contre les Yankees, et le premier affrontement de cette série contre les Rays. Il s’était blessé à la cheville gauche lors de la dernière partie de la campagne, à Washington.

« Je me sentais bien en frappant, a mentionné Martinez. Je me sentais moins bien en courant. »

La longue balle de deux points de Devers, contre Michael Wacha, a procuré une avance de 11-6 aux Red Sox en huitième manche. Christian Vazquez a produit un point en neuvième et Hernández a suivi avec un simple de deux points.

Bogaerts, Verdugo et Vazquez ont tous obtenu trois coups sûrs pour la formation de Boston, qui s’était inclinée 5-0 la veille.

Les Rays n’avaient pas alloué 14 points depuis que les Red Sox les ont malmenés 20-6, le 11 août.

Une soirée après que Randy Arozarena soit devenu le premier joueur de l’histoire des Majeures à réussi un circuit et un vol du marbre lors d’une partie éliminatoire, les Rays ont connu un très bon départ.

Le lanceur recrue des Rays Shane Baz est devenu le deuxième lanceur du Baseball majeur à amorcer un match de séries après n’avoir effectué que trois apparitions ou moins en carrière en saison.

Baz n’est toutefois pas resté longtemps au monticule, permettant trois points, six coups sûrs et un but sur balles en deux manches et un tiers de travail.