Corey Seager (5), des Dodgers de Los Angeles, contourne les sentiers après avoir frappé un circuit contre les Giants de San Francisco et Evan Longoria.

PHOTO JOHN HEFTI, ASSOCIATED PRESS

Une des deux meilleures équipes des majeures sera déjà éliminée dans moins d’une semaine. Au plus tard jeudi prochain, les Giants de San Francisco ou les Dodgers de Los Angeles seront en vacances.

Frédérick Duchesneau La Presse

Le hasard en a voulu ainsi. Le hasard et la règle voulant qu'on oppose la wild card à la meilleure équipe de la ligue plutôt que de faire prévaloir les fiches des quatre clubs restants… Passons.

Ce choc passionnant aura donc lieu dès le premier tour. Passionnant pour la très grande qualité des formations, mais aussi en raison de leur situation géographique.

« L’une des plus extraordinaires rivalités du sport », a lancé le gérant des Dodgers, Dave Roberts, au terme de la victoire de ses troupes contre les Cardinals de St. Louis lors du match éliminatoire de mercredi soir.

Les fans des Dodgers ont eu la frousse. N’eût été ce circuit de Chris Taylor après deux retraits en fin de neuvième manche, les champions en titre de la Série mondiale seraient peut-être déjà rayés de la liste des prétendants de 2021.

La dernière équipe qui a conservé sa couronne ? Les Yankees de New York de Joe Torre, en 2000. Leur troisième sacre de suite.

Los Angeles possède l’alignement pour défendre son titre avec succès.

Par où commencer ? Le monticule. C’est là que ça se décide, non ?

Walker Buehler (16-4, 2,47) entamera la rencontre initiale pour L.A. Buehler est l’un des deux seuls artilleurs partants des majeures ayant réduit les bâtons adverses à une moyenne en deçà de ,200. À ,199, précisément.

PHOTO DAVID KOHL, USA TODAY SPORTS Walker Buehler, lanceur partant des Dodgers de Los Angeles

Et l’autre qui a réussi ce tour de force est son coéquipier Max Scherzer (15-4, 2,46), qui a limité l’opposition à une famélique moyenne de ,185. Quasi inconcevable.

D’ailleurs, depuis qu’il a été acquis des Nationals de Washington, le 30 juillet, Scherzer est 7-0 avec une moyenne de points mérités à 1,98.

Ah, et on allait omettre Julio Urías, seul lanceur des majeures avec 20 gains cette année (20-3, 2,96).

À l’attaque, il serait laborieux — voire lourd — de passer l’alignement au peigne fin. La menace est très répartie.

Mention, toutefois, au deuxième-but Trea Turner — arrivé de Washington avec Max Scherzer —, qui a signé la meilleure moyenne au bâton des majeures (,328). Il est en outre premier de la Nationale pour les buts volés (32 en 37 tentatives), cet art en voie de disparition.

La résurgence des Giants

Mais attention aux Giants. Évidemment.

San Francisco renoue avec les séries d’octobre après quatre saisons perdantes d’affilée. Il s’agit de leur premier titre de la division Ouest depuis 2012, après huit ans de domination des Dodgers.

L’absence du puissant premier-but Brandon Belt pourrait faire mal aux Giants. Belt, qui se remet d’une fracture au pouce gauche, ne devrait pas revenir au jeu avant encore une semaine, au moins.

PHOTO MICHAEL CIAGLO, USA TODAY SPORTS Brandon Belt, des Giants de San Francisco, s’est fracturé le pouce gauche le 26 septembre dernier.

Il faudra donc se défaire de Los Angeles sans son apport offensif majeur. Mais l’attaque est également très équilibrée dans le Nord californien.

À preuve, Los Angeles et San Francisco sont les deux équipes qui ont marqué le plus de points dans la Nationale. Aussi, les deux ayant soutiré le plus de buts sur balles. Les Giants sont premiers pour les circuits, les Dodgers, troisièmes.

On pourrait continuer longtemps ainsi. Du côté du monticule également. Car San Francisco n’est pas en reste.

Logan Webb (11-3, 3,03) montera sur la butte pour le premier tir du match, vendredi soir. Le droitier de 24 ans n’a pas perdu depuis… le 5 mai, au Colorado. Il est sur une séquence de 10 victoires sans défaite.

Kevin Gausman (14-6, 2,81) sera d’office samedi.

Une série quart de finale aux allures de finale.

Affrontements en saison : avantage San Francisco 10-9