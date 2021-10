(Boston) Xander Bogaerts et Kyle Schwarber ont cogné des circuits et après six manches, les Red Sox de Boston ont l’avance 4-1 contre les Yankees de New York, jeudi, dans le match éliminatoire de la Ligue américaine.

Associated Press

Bogaerts a envoyé la balle au-delà du champ centre en première manche, après un but sur balles à Rafael Devers.

Premier frappeur des siens en troisième manche, Schwarber a cogné un circuit au-delà du champ droit.

Un simple et un but sur balles plus tard, la soirée était déjà terminée pour Gerrit Cole.

En deux manches, Cole a donné trois points, quatre coups sûrs et deux buts sur balles.

Cole arrivait dans le match avec une fiche de 2-2 et une moyenne de 6,15 à ses cinq derniers départs.

Les visiteurs ont réduit l’écart en sixième, où Anthony Rizzo a claqué un circuit.

Les Yankees ont menacé davantage, mais un beau jeu défensif des Sox a freiné leur élan.

Le circuit de Rizzo a été suivi d’un simple d’Aaron Judge, puis Giancarlo Stanton a frappé la balle dans le haut du Monstre vert, au champ centre. Kike Hernandez l’a saisie et a relayé à Bogaerts, qui a remis à temps à la plaque pour retirer Judge.

En fin de sixième, Bogaerts a reçu un but sur balles et a marqué sur un double d’Alex Verdugo, dans le coin du champ droit.

Nate Eovaldi a retiré huit frappeurs au bâton en cinq manches et un tiers, allouant un point et quatre coups sûrs.

Les vainqueurs seront confrontés aux Rays de Tampa Bay à compter de jeudi.

Le frappeur désigné J. D. Martinez a été laissé de côté par les Red Sox.

Il s’est tordu une cheville il y a deux jours, lors d’une rare utilisation en défense.

Martinez a frappé pour ,286 en 148 matchs, avec 28 circuits et 99 points produits.

Les Yankees ont ajouté le voltigeur Greg Allen à leur formation, en plus de Rob Brantly comme troisième receveur.

Le gaucher Andrew Heaney et le droitier Brody Koerner ont été désignés pour réaffectation afin de faire de la place dans la formation.