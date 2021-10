PHOTO DARRYL WEBB, ASSOCIATED PRESS

Antonio Senzatela et C. J. Cron s’entendent avec les Rockies

(Denver) Les Rockies du Colorado ont octroyé mardi des ententes de plusieurs saisons au droitier Antonio Sanzatela et au premier-but C. J. Cron.

Pat Graham Associated Press

Le contrat de Senzatela est d’une durée de cinq ans et d’une valeur de 50,5 millions $ US. Il comprend une clause d’option à la discrétion du club pour 2027.

Cron a apposé sa signature au bas d’un pacte deux saisons et 14,5 millions $.

Âgé de 26 ans, Senzatela vient d’effectuer 28 départs pour les Rockies et a conclu avec une fiche de 4-10 et une moyenne de points mérités de 4,42. Il a retiré 105 frappeurs sur des prises en 156 manches et deux tiers, un sommet en carrière.

Le Vénézuélien a été embauché à titre de joueur autonome en 2011. En cinq saisons avec les Rockies, il a une fiche de 36-35 et une m. p. m. de 4,84.

Cron, 31 ans, a maintenu des moyennes de ,281/,375/,530 et mené l’équipe avec 28 circuits après avoir signé un contrat à titre de joueur autonome en février dernier. Ses trois grands chelems cette saison ont établi une marque d’équipe.

PHOTO KYLE ROSS, USA TODAY SPORTS C. J. Cron

Il a aussi été nommé joueur du mois d’août dans la Nationale, menant la ligue pour la moyenne au bâton (,387), les circuits (11) et les points produits (34).

Cron avait été limité à 13 rencontres en 2020 avec les Tigers de Detroit en raison d’une intervention chirurgicale au genou gauche.

En 828 matchs en carrière avec les Angels de Los Angeles, les Rays de Tampa Bay, les Twins du Minessota, les Tigers et les Rockies, il a maintenu des moyennes de ,261/,323/,475 avec 146 circuits et 465 points produits.