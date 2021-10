(New York) Le Baseball majeur a attiré 45,3 millions de spectateurs cette année, alors que les partisans ont graduellement reçu l’autorisation de revenir dans les stades.

Associated Press

C’est une baisse significative de 68,5 millions de spectateurs comparativement à 2019, la dernière saison avant la pandémie de COVID-19.

Les Dodgers de Los Angeles ont mené les Majeures avec une assistance de 2,8 millions à domicile. Ils n’ont pas ouvert leur stade au maximum de sa capacité avant la mi-juin.

La moyenne du Baseball majeur cette saison est de 18 901 spectateurs par match, selon ce qu’a indiqué lundi le bureau du commissaire.

Les Braves d’Atlanta viennent au deuxième rang (2,3 millions) et ils sont suivis des Padres de San Diego (2,2 millions), les Rangers du Texas (2,1 millions), les Cardinals de St. Louis (2,1 millions) et les Astros de Houston (2,07 millions).

Les Yankees de New York ont attiré 1,96 million de spectateurs, les Red Sox de Boston en ont accueilli 1,7 million et les Mets de New York, lors de la première saison de Steven Cohen comme propriétaire, ont joué devant 1,5 million de spectateurs.

Les Marlins de Miami viennent au dernier rang avec un total de 640 000 spectateurs. Les Blue Jays de Toronto pointent quant à eux au 26e échelon (800 000).

Les Blue Jays ont joué leurs premiers matchs à domicile dans leur stade d’entraînement printanier à Dunedin, en Floride. Ils se sont ensuite déplacés à Buffalo, dans le stade de leur club-école du niveau AAA avant de revenir au Rogers Centre le 30 juillet. La capacité du Rogers Centre a été augmentée à 29 000 spectateurs, tard en septembre.

Seuls les Rangers ont commencé la saison 2021 à plein rendement, alors que d’autres équipes situées aux États-Unis ont autorisé plus de spectateurs entre le 7 mai et le 5 juillet.

La saison écourtée de 2020 en raison de la pandémie s’est entièrement déroulée sans spectateurs. Un petit pourcentage de spectateurs ont pu assister à deux séries à Arlington, au Texas.

Un total de 75 843 spectateurs ont assisté à la série de championnat de la Nationale, remportée en sept parties par les Dodgers contre les Braves. Un total de 68 622 spectateurs ont vu les Dodgers vaincre les Rays de Tampa Bay en six rencontres lors de la Série mondiale.