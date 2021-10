Les Dodgers de Los Angeles ont terminé avec la deuxième meilleure fiche des Majeures à 106 victoires contre 56 revers. Leur récompense : un match éliminatoire pour déterminer le quatrième as de la Nationale, contre les Cardinals de St. Louis.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

Le format éliminatoire du Baseball majeur a parfois de ces excentricités. Une autre preuve : les Braves d’Atlanta, champions dans l’Est de la Nationale grâce à leurs 88 victoires, accèdent directement à la série de division, face aux Brewers de Milwaukee.

Les Dodgers, qui tentent de devenir la première équipe en 20 ans à défendre leur titre de champions de la Série mondiale, devront ainsi s’en remettre à leur performance de mercredi pour espérer répéter l’exploit.

Ils miseront alors sur le partant Max Scherzer, acquis cet été des Nationals de Washington. Difficile de faire un meilleur choix.

En 11 départs avec les Dodgers, Scherzer (15-4, 2,46) a remporté ses sept décisions et affiché une moyenne de 1,98. Il a mené la Nationale pour le nombre de buts sur balles par tranche de neuf manches (1,8), et mené les Majeures pour les coups sûrs par portion de neuf manches lancées (6,0) et les coureurs par manche — le fameux WHIP — à 0,864.

Il pourra compter sur une redoutable formation offensive pour l’appuyer, mais les Mookie Betts, Max Muncy, Will Smith, Justin Turner et Cody Bellinger, pour ne nommer que ceux-là, devront négocier avec l’as Adam Wainwright.

Le vétéran de 40 ans vient de connaître sa meilleure saison depuis 2014, alors qu’il a terminé 2021 avec une fiche de 17-7 et une m. p. m. de 3,05.

Les Dodgers pourraient également l’avoir dans les jambes longtemps : Wainwright a dominé les Majeures pour une deuxième année consécutive avec trois matchs complets.

Wainwright pourra compter sur l’appui de Paul Goldschmidt, de Nolan Arenado et du Canadien Tyler O’Neill. Goldschmidt a mené les Cards pour la moyenne au bâton (,294) et les points marqués (102), tandis qu’Arenado et O’Neill ont frappé 34 circuits. Arenado a aussi mené l’équipe avec 105 points produits.

Les Cards arrivent en matchs éliminatoires tout feu, tout flamme, eux qui viennent de connaître une séquence de 17 victoires à la fin de septembre. La question est de savoir s’ils ont joué leur meilleur baseball trop tôt.

Prédiction : les Dodgers se frotteront aux Giants de San Francisco et leurs 107 victoires en série de division.

Une première depuis 1978

Dans l’Américaine, les dirigeants de la MLB salivent déjà en pensant aux cotes d’écoute que provoquera le duel entre les Yankees de New York et les Red Sox de Boston au Fenway Park, mardi.

Il s’agit d’un premier « 163e match » entre les deux mythiques rivaux de l’Américaine depuis 1978, alors que les Yankees avaient profité du circuit de Bucky Dent par-dessus le Monstre vert pour filer tout droit vers la conquête de la Série mondiale.

Les deux formations ont rendu les choses excitantes en confirmant leur statut d’équipes repêchées lors de leur tout dernier match de la saison : les Yankees sur un simple à l’avant-champ d’Aaron Judge ; les Red Sox sur un circuit de Rafael Devers, son deuxième de la rencontre.

Au monticule, les Yankees compteront sur leur as partant, Gerrit Cole, meneur de l’Américaine avec 16 victoires et troisième avec une m. p. m. de 3,23. Il fera face à Nathan Eovaldi (11-9), huitième meilleure moyenne de l’Américaine à 3,75.

Au bâton, les Yankees ont plus que jamais misé sur la longue balle cette saison. Judge et Giancarlo Stanton, qui ont su éviter plus souvent la liste des blessés, ont terminé avec respectivement 39 et 35 circuits, en plus de produire 98 et 97 points. Joey Gallo (meneur de l’Américaine avec 111 buts sur balles, mais aussi le frappeur retiré le plus souvent sur des prises — 213 fois — de la MLB) a frappé 13 de ses 38 circuits dans l’uniforme rayé.

Mais c’est plutôt famélique après ces trois joueurs, autant au niveau de la puissance que de la moyenne. Les Yankees seront de plus privés de leur meilleur frappeur, D. J. LeMahieu, dont le nom a été inscrit sur la liste des blessés en raison d’une hernie sportive. Il pourrait ne pas jouer des séries si les Yankees devaient aller plus loin.

Du côté des Red Sox, pas moins de six frappeurs ont frappé 20 circuits ou plus : Devers (38), Hunter Renfroe (31), J. D. Martinez (28), Bobby Dalbec (25) Xander Bogaerts (23) et Kike Hernandez (20).

Si le match demeure à bas pointage, c’est peut-être la meilleure chance des Yankees de l’emporter : leur relève a été plus efficace que celle des Red Sox cette saison.

Prédiction : les Red Sox ont marqué près de 120 points de plus que les Yankees cette saison pour arriver à la même fiche de 92-70. Ça en dit long sur leur habileté à générer de l’attaque, et ça leur permettra de retrouver les Rays de Tampa Bay à la prochaine étape.