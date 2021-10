(New York) DJ LeMahieu souffre d’une hernie sportive et devra passer sous le bistouri pendant la saison morte, mais le premier frappeur des Yankees de New York tentera de faire fi de la douleur en octobre.

Mike Fitzpatrick Associated Press

LeMahieu, le champion frappeur du Baseball majeur l’an dernier, a été écarté de la formation partante pour le match déterminant de samedi contre les Rays de Tampa Bay.

S’ils l’emportent, les Yankees obtiendront leur laissez-passer pour les séries éliminatoires — ils ont un coussin d’un match devant les Red Sox de Boston pour l’obtention du premier laissez-passer octroyé aux équipes repêchées dans l’Américaine.

Même s’ils perdent, les Yankees pourraient obtenir leur place en séries éliminatoires, à condition que les Blue Jays de Toronto et les Mariners de Seattle perdent un peu plus tard samedi.

LeMahieu a contribué à la victoire de jeudi soir des Yankees contre les Jays à Toronto, a ensuite reçu une injection de cortisone vendredi et s’est absenté du match contre les Rays.