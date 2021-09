Bo Bichette (11) et Marcus Semien (10)

(Toronto) Bo Bichette a cogné deux circuits dont un en solo pour briser l’égalité de 5-5 et les Blue Jays de Toronto ont signé une victoire cruciale, mercredi, l’emportant 6-5 devant les Yankees de New York.

Gregory Strong La Presse Canadienne

En huitième, Bichette a dénoué l’impasse avec un 28e circuit et un 101e point produit, contre Clay Holmes (8-4).

C’était un circuit en solo au champ opposé — comme en troisième, face à Gerrit Cole.

Boston ayant gagné 6-0 à Baltimore, les Jays ont pu rester à un match des Red Sox, qui sont deuxièmes en vue du match éliminatoire.

Les Yankees mènent cette course, un match devant Boston.

Jordan Romano, de Markham, a récolté un 22e sauvetage, mettant fin à une série de sept victoires des New-Yorkais.

Adam Cimber (3-4) avait préparé le terrain pour Romano, lançant durant une manche et un tiers.

La série va se conclure jeudi soir. Corey Kluber et Robbie Ray seront les lanceurs partants.

Marcus Semien a aussi frappé un coup de canon pour les Blue Jays, les meneurs du baseball majeur avec 251 circuits.

Semien a réussi une longue balle de deux points en première, portant son total de point produits cette année à 101.

Jose Berrios a livré une bonne sortie de six manches, allouant trois points et retirant sept frappeurs au bâton.

Berrios a disposé des 14 premiers frappeurs à lui faire face.

Kyle Higashioka a nivelé le score 5-5 en septième face à Tim Mayza, en obtenant un simple de deux points.

Premier frappeur des Jays dans le match, George Springer a donné de l’énergie aux 29 601 partisans, cognant un double sur le tout premier tir de Cole. Semien a enchaîné avec son 44e coup de canon.

En deuxième, Santiago Espinal a réussi un double, puis Springer l’a fait marquer avec un simple d’un point (son 900e coup sûr en carrière).

Bichette a porté l’avance à 4-0, établissant un record d’équipe pour les circuits par un arrêt-court. Tony Batista en avait claqué 26 en 1999.

New York a grugé l’écart en cinquième. Gio Urshela et Brett Gardner ont produit des points grâce à un simple et un double, respectivement.

Au prochain tour au bâton des Jays, un double de Springer a été suivi d’un double d’un point de Vladimir Guerrero, qui stoppait une disette de 0 en 20.

Aaron Judge a riposté avec un ballon-sacrifice en sixième, une manche avant le coup sûr opportun de Higashioka. Ce dernier arrivait dans le match avec une moyenne au bâton de ,186.

Cole a permis cinq points et neuf coups sûrs en six manches, retirant six frappeurs sur des prises.

Les Yankees vont terminer la saison régulière à New York contre les Rays, pendant que les Jays vont accueillir les Orioles.

Boston va conclure la saison régulière à Washington.