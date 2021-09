(Minneapolis) Danny Jansen a donné les devants aux siens grâce à un circuit de trois points et les Blue Jays de Toronto ont battu les Twins du Minnesota 5-2, dimanche.

Tyler Mason Associated Press

Les Blue Jays ont gardé la pression dans la course aux séries dans l’Américaine, à l’aube de leur dernier séjour à domicile.

La formation torontoise amorcera la dernière semaine d’activités avec un retard de deux matchs pour le deuxième rang des équipes repêchées de l’Américaine. En soirée, dimanche, les Red Sox de Boston et les Yankees de New York, les deux formations qui sont devant, croiseront le fer.

Les Blue Jays ont remporté les deux derniers affrontements de cette série de quatre contre les Twins. Ils disputeront une série de trois duels contre les Yankees et concluront la campagne avec une série de trois parties contre les Orioles de Baltimore.

Alek Manoah (8-2) a gagné un troisième départ de suite, allouant deux points, six coups sûrs et deux buts sur balles en cinq manches et deux tiers de travail. Il a passé huit joueurs des Twins dans la mitaine.

PHOTO MATT BLEWETT, USA TODAY SPORTS George Springer

Manoah et trois releveurs des Blue Jays ont conjugué leurs efforts pour retirer 15 adversaires sur des prises.

Griffin Jax (3-5) a accordé quatre points et six coups sûrs en cinq manches au monticule pour les Twins, qui ont perdu un deuxième match consécutif après avoir connu une séquence de quatre gains.

Jansen a claqué une longue balle en deuxième manche, après que Corey Dickerson et Santiago Espinal eurent réussi un simple.

Jake Cave a réduit l’écart avec un simple d’un point en fin de deuxième manche.

George Springer a cogné un circuit en cinquième manche, accentuant l’avance des Blue Jays à 4-1.

Teoscar Hernández a frappé un double d’un point en huitième manche et il a obtenu un 112e point produit, ce qui constitue un sommet dans les Majeures.

Byron Buxton a réussi sa 16e longue balle de la campagne, en cinquième manche, établissant un sommet personnel en seulement 55 matchs cette saison.