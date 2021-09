(Minneapolis) Un circuit de deux points de Byron Buxton a gâché le retour au Minnesota de José Berríos et les Twins ont battu les Blue Jays de Toronto 3-1, vendredi soir.

Brian Hall Associated Press

Buxton a frappé sa 15e longue balle de la campagne lors d’une troisième manche de trois points des Twins contre Berríos (12-9), qui effectuait un premier départ au Minnesota depuis qu’il a été échangé aux Blue Jays.

Berríos a disputé six saisons avec les Twins, après avoir été sélectionné en première ronde par l’équipe lors du repêchage de 2012.

« J’ai trouvé, ce soir, qu’il avait plus d’étoffe que lors de n’importe quel autre match cette année », a affirmé le gérant Charlie Montoyo au sujet de Berrios.

« Il a fait cette erreur à Buxton. À part ça, il nous a donné une chance. Il a quitté le match à 3-1, et c’était à cause de ce seul lancer. »

Le dernier voyage à l’étranger de la saison des Blue Jays a compliqué leurs chances de se tailler une place en séries.

Les Torontois montrent un dossier de 1-4 depuis le début du voyage, après avoir perdu deux des trois duels contre les Rays de Tampa Bay ainsi que les deux premiers contre les Twins.

Pendant ce temps, les Yankees de New York ont défait les Red Sox de Boston 8-3. Les deux équipes occupent les deux positions nécessaires pour faire partie de l’affrontement éliminatoire de l’Américaine. Les Blue Jays accusent deux matchs de retard sur le deuxième rang.

« Je sais que ce n’est pas le moment idéal pour perdre trois matchs, mais c’est le baseball », a noté le voltigeur George Springer.

« Il faut l’oublier. C’est comme ça. Nous aurons notre as demain, nous allons devoir l’appuyer et nous verrons la suite. »

Marcus Semien a frappé son 42e circuit de la saison pour la formation torontoise. La claque en solo est survenue en sixième manche.

Semien n’est qu’à une seule longue balle du record de tous les temps par un joueur de deuxième but. Davey Johnson, des Braves d’Atlanta, avait établi le record en 1973.

Bailey Ober (3-3) a accordé un point en cinq manches et un tiers au monticule pour les Twins, qui ont obtenu une quatrième victoire consécutive. Ils se retrouvent malgré tout au dernier rang de la section Centrale de l’Américaine.

« Il était vraiment très bon », a loué le gérant des Twins, Rocco Baldelli, au sujet de Berrios.

« Son étoffe était sensationnelle. Il a lancé très, très bien. Nos lanceurs ont juste été meilleurs aujourd’hui, et c’est à ça que ça s’est résumé. »

Berríos, qui pointe au 12e rang de l’histoire des Twins au chapitre des retraits au bâton et au 15e échelon pour les victoires, a reçu une belle ovation de la foule lorsque son nom a été annoncé.

Le droitier a donné un but sur balles à Andrelton Simmons pour amorcer la troisième manche et Luis Arraez a suivi avec un triple. Buxton a ensuite cogné un coup de quatre buts au champ centre pour porter la marque à 3-0.

Berríos a alloué trois points en six manches de travail et il a retiré 10 adversaires sur des prises.

La suspension de Borucki est réduite

La suspension imposée au releveur des Blue Jays Ryan Borucki, pour avoir atteint le voltigeur des Rays Kevin Kiermaier, a été réduite de trois à deux matchs.

La décision a été prise à la suite d’un appel logé par Borucki. Le releveur des Blue Jays a commencé à servir sa suspension vendredi soir, face aux Twins.

Jeudi, le Baseball majeur a imposé une suspension de trois matchs à Borucki, accompagnée d’une amende dont le montant n’a pas été précisé.

Le gérant Charlie Montoyo a également été suspendu pour un match, une sanction qu’il a servie jeudi soir lors de la première partie de la série de quatre matchs contre les Twins.

Borucki avait été expulsé de la rencontre de mercredi après avoir atteint Kiermaier dans le milieu du dos, en huitième manche.

L’incident est survenu deux jours après que Kiermaier eut ramassé un rapport de dépisteurs des Blue Jays, qui était tombé du protège-poignet du receveur Alejandro Kirk lors d’un jeu au marbre, et refusé de le lui rendre.

« Je voulais effectuer un lancer bas et à l’extérieur et au moment où j’allais vers l’avant, j’ai senti la balle glisser de ma main. La balle est allée haut et à l’intérieur et je l’ai atteint de façon accidentelle », a déclaré Borucki.

« Ils peuvent penser ce qu’ils veulent là-bas, dans leur vestiaire, mais les choses sont ce qu’elles sont. »