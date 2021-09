(Toronto) Les Blue Jays de Toronto auront un avantage de taille la semaine prochaine lors de leur retour au Rogers Centre.

Gregory Strong La Presse Canadienne

La capacité de leur stade situé au centre-ville doublera pour s’établir à 30 000 sièges à compter du premier match de leur prochaine série, mardi soir, contre les Yankees de New York. C’est ce qu’a révélé une source au fait de la décision à La Presse Canadienne, vendredi.

Une annonce officielle au sujet des installations des équipes sportives professionnelles ontariennes devrait être faite en ce sens par le gouvernement provincial en après-midi.

Les Blue Jays ouvriront le balcon supérieur de leur stade — le niveau 500 — pour la première fois cette saison, et des sièges supplémentaires ont été offerts aux niveaux 100 et 200. L’équipe aurait remboursé les spectateurs qui ont acheté ces billets, si la capacité du Rogers Centre n’avait pas été augmentée.

Le président de l’équipe, Mark Shapiro, a déjà dit que le toit rétractable du stade resterait ouvert aussi longtemps que la météo le permettrait, et d’autres mesures ont été adoptées afin d’assurer une ventilation adéquate des installations.

Les Blue Jays exigent une preuve de vaccination complète contre la COVID-19 pour tous les partisans âgés de 12 ans et plus avant de leur permettre l’accès au Rogers Centre. Un test négatif à la COVID-19 n’est plus accepté, sauf pour les personnes qui disposent d’une note d’un médecin indiquant qu’elles ne peuvent être vaccinées pour des motifs médicaux.

Les Blue Jays avaient annoncé jeudi qu’ils mettraient en vente une série supplémentaire de billets pour leur dernier séjour à domicile la semaine prochaine. Ils espéraient que les directives sanitaires soient assouplies pour leurs six derniers matchs de saison régulière, et les séries éliminatoires, si nécessaire.