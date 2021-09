Les Blue Jays de Toronto offriront une nouvelle série de billets en vue de leur dernier séjour à domicile, en espérant que le gouvernement ontarien assouplisse les restrictions sanitaires pour augmenter la capacité du Rogers Centre présentement établie à 15 000 spectateurs.

Gregory Strong La Presse Canadienne

Le seul club canadien des Ligues majeures est au cœur d’une course aux séries éliminatoires. Il reste présentement six matchs à domicile à disputer, et peut-être plus si les Jays se qualifient pour les séries éliminatoires du Baseball majeur.

La formation ontarienne est présentement à un demi-match des Yankees de New York, qui disposent du deuxième et dernier laissez-passer octroyé aux équipes repêchées dans la Ligue américaine.

« Nous travaillons en étroite collaboration avec le bureau du premier ministre, le directeur de la santé publique et la ministre des Sports de l’Ontario (Lisa) MacLeod afin d’augmenter la capacité de notre stade, tout en respectant les directives sanitaires en vigueur », a mentionné l’équipe par voie de communiqué.

Les Blue Jays termineront leur voyage au Minnesota cette semaine, et disposeront d’une journée de congé lundi avant d’entamer une série cruciale de trois parties contre les Yankees. Les Torontois termineront ensuite la saison en rendant visite aux Orioles de Baltimore.

Le match entre équipes repêchées de la Ligue américaine doit être présenté le 5 octobre. L’équipe gagnante disputera ensuite une série de sections au meilleur des cinq matchs à compter du 7.

Les Blue Jays ont participé aux séries éliminatoires l’an dernier, mais ils ont été balayés par les Rays de Tampa Bay dans une série de trois parties entre équipes repêchées de l’Américaine. Il s’agissait de leur première participation aux éliminatoires depuis 2016.

La dernière conquête de la Série mondiale des Jays remonte à 1993.