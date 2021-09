Randal Grichuk (15) et Jarrod Dyson (1) festoient à la fin de la rencontre.

(New York) Bo Bichette a brisé l’égalité en septième manche et les Blue Jays de Toronto ont vaincu les Yankees de New York 6-4, jeudi soir, pour signer un huitième gain de suite.

Jake Seiner La Presse Canadienne

Les Blue Jays ont complété un premier balayage de quatre matchs dans le Bronx depuis 2003 et ils se sont approchés à un demi-match des Yankees pour le dernier rang des équipes repêchées de l’Américaine.

Les Torontois connaissent leur plus longue séquence de victoires depuis une série de 11 triomphes en 2015.

Selon le gérant des Blue Jays, Charlie Montoyo, son équipe n’est plus intimidée par les stades adverses parce qu’elle a passé près de deux ans loin de son domicile, à Toronto.

« Ce n’est pas facile d’arriver au Yankee Stadium et d’être calme. Les joueurs l’ont fait pendant quatre matchs », a dit Montoyo.

Les Yankees ont perdu une sixième partie d’affilée et 10 de leurs 12 dernières, alors qu’ils reviennent d’une séquence de 13 gains. La formation new-yorkaise a glissé à un match des Red Sox de Boston et du premier rang des équipes repêchées de l’Américaine.

« Nous avons connu un séjour à domicile horrible, a exprimé le gérant des Yankees, Aaron Boone. Nous sommes passés à travers pendant la saison et nous y faisons face encore. Nous regardons de l’avant pour faire tourner le vent demain. »

Il s’agissait de la première fois depuis 1908 que les Yankees se faisaient balayer à domicile lors d’une série de quatre duels sans même avoir mené, selon STATS.

« C’est spécial, a affirmé Bichette. Nous avons l’impression que tout le monde peut contribuer de plusieurs façons. »

José Berríos (11-7) a dominé les Yankees jusqu’à ce qu’Anthony Rizzo cogne une longue balle de deux points en sixième manche pour créer l’égalité 2-2. Le droitier des Blue Jays a alloué deux points en six manches et deux tiers de travail.

Bichette a aussi claqué un circuit pour les Blue Jays. Randal Grichuk et Vladimir Guerrero fils ont aussi cogné une longue balle dans la victoire. Teoscar Hernández a récolté trois coups sûrs.

Le coup de quatre buts de Guerrero, aux dépens d’Andrew Heaney, a procuré une avance de 5-2 aux Blue Jays en neuvième manche.

Gary Sánchez et Luke Voit ont réussi une claque en solo pour les Yankees contre Nate Pearson, en neuvième manche, mais ce ne fut pas suffisant.

Bichette et les Blue Jays ont pris les devants en septième manche à la suite d’un coup sûr face à Sal Romano (0-2). Danny Jansen a cogné un double, le frappeur suppléant Jake Lamb a été atteint et Bichette a frappé un simple au champ centre gauche.

Tyler Wade, le joueur de deuxième but des Yankees, a échappé un relais qui aurait pu donner un double jeu à son équipe, en huitième manche. Les Blue Jays ont rempli les sentiers et le releveur Wandy Peralta a donné un but sur balles à Jansen pour porter la marque à 4-2.

Les Yankees ont été retirés deux fois dans un double jeu, dont un de Giancarlo Stanton avec deux coureurs sur les sentiers et un seul retrait en huitième manche. Les hommes d’Aaron Boone se sont compromis dans 130 doubles jeux cette saison, ce qui égale un sommet dans les Majeures.

Le partant des Yankees, Nelson Cortes fils, a accordé deux points et six coups sûrs en six manches au monticule.

« Ce n’est pas un secret pour quiconque, nous avons connu une mauvaise séquence au cours des 10 derniers matchs et nous voulons autant gagner que n’importe qui, a déclaré Cortes. Nous savons où nous sommes classés et nous voulons gagner des matchs. »

Aaron Judge a placé trois balles en lieu sûr pour les Yankees.