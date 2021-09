L’attente de Larry Walker tire à sa fin : après 10 années sur le bulletin de vote et 21 mois d’attente, l’ex-voltigeur des Expos de Montréal fera officiellement son entrée au Temple de la renommée du baseball plus tard mercredi.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

Élu en janvier 2020 à sa 10e et dernière année d’éligibilité en compagnie de l’arrêt-court des Yankees de New York Derek Jeter, Walker a ensuite vu la pandémie repousser la cérémonie d’abord prévue pour juillet 2020. Elle a de nouveau été repoussée en juillet dernier, avant que l’institution de Cooperstown, dans l’État de New York, ne profite des allégements aux protocoles sanitaires pour tenir l’évènement ce mercredi.

Walker, qui devient le deuxième Canadien seulement — et le premier joueur de position — après Ferguson Jenkins à être admis à Cooperstown, portera à tout jamais la casquette des Rockies du Colorado sur sa plaque ornant les murs du Temple.

Le joueur de Maple Ridge, en Colombie-Britannique, a été admis après avoir vu son nom inscrit sur 76,6 % des bulletins de vote remis par les membres de l’Association des chroniqueurs de baseball d’Amérique (BBWAA).

Au cours de sa carrière de 17 saisons avec les Expos (1989 à 1994), les Rockies (1995 à 2004) et les Cardinals de St. Louis (2004-2005), Walker a remporté le titre de joueur par excellence de la Ligue nationale, trois championnats des frappeurs, sept Gants d’or, trois Bâtons d’argent et participé cinq fois au match des étoiles.

Il a conclu sa carrière avec des moyennes offensives de ,313/,400/,565 ; 2160 coups sûrs, dont 417 doubles et 383 circuits, 1311 points produits, 1355 points comptés et 230 buts volés.

Jeter a quant à lui obtenu la faveur de 99,7 % des électeurs - un seul électeur ne l’a pas choisi. Le capitaine des Yankees a terminé sa carrière avec 3465 coups sûrs, le sixième plus haut total de la MLB, a maintenu des moyennes offensives de ,310/,377/,440 et commencé 2660 matchs à l’inter, le plus grand nombre dans toute l’histoire du baseball, en plus de remporter cinq fois la Série mondiale.

Les deux hommes ont été intronisés en même temps que l’ex-homme fort de l’Association des joueurs Marvin Miller (à titre posthume), ainsi que l’ex-receveur des Cardinals Ted Simmons, élus par le comité de l’ère moderne, en décembre 2019.