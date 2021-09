Jarrod Dyson, Teoscar Hernandez et Randal Grichuk célèbrent la victoire

(New York) Victorieux dans un sixième match de suite, les Blue Jays de Toronto se sont approchés à deux matchs d’une place au match éliminatoire, dans la Ligue américaine.

Alejandro Kirk a frappé deux circuits et les Blue Jays ont défait les Yankees 5-1 à New York, mardi.

Le club torontois est à deux matchs des Red Sox qui, en ce moment, disputeraient le match éliminatoire au Yankee Stadium.

Les six victoires de suite représentent la meilleure séquence des Blue Jays cette saison. L’équipe a perdu une seule fois depuis 10 rencontres.

Boston a été battu 12-7 par les Rays de Tampa Bay au Fenway Park, mardi.

Kirk a produit les premier et dernier points des siens, en deuxième et en huitième.

Marcus Semien a claqué un 38e circuit pour les Jays. C’était un sixième coup de canon en six matchs pour le joueur de deuxième but. Semien a aussi cogné un 35e double.

Les autres points des Jays sont venus de ballons-sacrifices de Reese McGuire et Lourdes Gurriel.

Steven Matz (11-7) a fait sa part en donnant un seul point en six manches, tout en retirant six frappeurs au bâton. Il a permis sept coups sûrs, mais il n’a pas alloué de but sur balles.

Gerrit Cole (14-7) a donné trois points, cinq coups sûrs et deux buts sur balles, en trois manches et deux tiers.

Il a ensuite quitté en raison de raideurs à l’arrière de la cuisse gauche.

Anthony Rizzo a produit le point des Yankees à l’aide d’un simple, en troisième.

Le club new-yorkais subissait un quatrième revers d’affilée.

Joey Gallo était au repos, traversant une période creuse de 1 en 19. Mercredi soir, les lanceurs partants seront Alek Manoah et Luis Gil.