(Boston) Tirant de l’arrière par six points face à l’as des Red Sox Chris Sale au Fenway Park, les Rays de Tampa Bay ne faisaient que s’échauffer.

Kyle Hightower Associated Press

Austin Meadows a créé l’égalité à l’aide d’un circuit à l’intérieur du terrain en neuvième et Nelson Cruz a placé les siens en avant à l’aide d’un simple en 10e, alors que les Raysont comblé un retard de six oints avant de vaincre Boston 11-10.

« C’est la plus grosse victoire de la saison, c’est certain, a affirmé Meadows. Toute l’année, nous avons trouvé une façon de gagner. »

L’équipe avec la meilleure fiche de l’Américaine – et qui a marqué le plus de points dans les Majeures – a récolté une 43e victoire en venant de l’arrière, un sommet dans la MLB cette saison. Les Rays avaient une fiche de 0-69 contre les Red Sox quand ces derniers avaient une avance de six points ou plus.

Les meneurs de l’Est de l’Américaine ont tiré profit des quatre erreurs des Red Sox, la plus importante étant celle du voltigeur de centre Alex Verdugo, qui a semblé perdre le ballon de Cruz dans le soleil avec les buts remplis et deux retraits en quatrième.

La balle a touché le gant de Verdugo et Cruz a fini par marquer sur le jeu, croisant le marbre sur le relais erratique du deuxième-but Taylor Motter, ce qui portait alors la marque à 7-5 Red Sox.

Cruz a aussi frappé un circuit et produit deux points à l’aide d’autant de simples pour permettre aux Rays d’accroître leur avance à 8,5 matchs devant les Yankees de New York au sommet de la section. Les Red Sox ont quant à eux raté une belle occasion de devancer les Yankees, défaits 8-0 par les Blue Jays de Toronto, au sommet du classement pour le match du quatrième as dans l’Américaine.

« Vous ne pouvez pas donner plus de 27 retraits à une équipe des Majeures et nous l’avons fait, a déclaré le gérant des Red Sox, Alex Cora. Toute la journée, ils nous ont fait payer. »

Les Red Sox menaient 9-8 quand Meadows a commencé la neuvième en frappant la rapide de Garrett Whitlock (7-3) avec un compte complet sur la clôture du champ centre, juste hors de portée de Verdugo. Les Red Sox ont cafouillé sur le relais, permettant à Meadows de croiser le marbre.

Cruz a rompu l’égalité à l’aide d’un simple après un retrait en 10e, avant de marquer sur le simple de Brandon Lowe, après que le voltigeur de droite Hunter Renfroe eut commis une erreur sur le relais.

En tout, les Rays ont marqué six points non mérités.

Les Red Sox se sont rapprochés à un point en fin de 10e contre le releveur Collin McHigh (6-1). Après un retrait et des coureurs aux premier et deuxième, J. D. Martinez a été retiré sur une flèche dans la droite.

Rafael Devers a ensuite soutiré un but sur balles pour remplir les sentiers, mais le frappeur suppléant Kevin Plawecki a frappé un roulant pour mettre fin au match.

Wander Franco a récolté quatre coups sûrs dans la victoire. La jeune recrue de 20 ans a atteint les sentiers dans un 36e match consécutif, égalant la marque de l’Américaine pour une joueur de moins de 21 ans, établie par Mickey Mantle en 1951-52.

Frank Robinson détient la marque des Majeures, 43, depuis 1956.