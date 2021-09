Vladimir Guerrero fils et les Blue Jays de Toronto ont tout ce qu’il faut pour être des prétendants pendant quelques saisons dans la Ligue américaine.

Noah Trister Associated Press

Guerrero a réussi trois coups sûrs lors d’une victoire de 8-0 contre les Athletics Oakland, dimanche, une quatrième de suite pour les Torontois.

Les Blue Jays accusent quatre matchs de retard derrière les Red Sox Boston et la deuxième place de l’équipe de quatrième rang dans la Ligue américaine – et 4,5 matchs derrière les Yankees de New York.

Les Blue Jays entament une série de quatre matchs au Yankee Stadium, lundi.

Peu importe ce qui arrive, l’avenir s’annonce radieux pour la seule équipe canadienne des Ligues majeures. Guerrero a 22 ans et il se montre à la hauteur des attentes, et Bo Bichette, 23 ans, connaît une belle saison à l’arrêt-court. Teoscar Hernández a été sélectionné pour le match des étoiles cette année et il a 28 ans.

La formation torontoise a montré une volonté de dépenser. Les Blue Jays ont mis sous contrat George Springer pour un montant de 150 millions US pour six ans l’hiver dernier. Mais la grande question maintenant pourrait être de savoir s’ils peuvent garder le joueur de deuxième but Marcus Semien et le gaucher Robbie Ray, qui ont connu des saisons formidables avec des contrats d’un an.

Ce sont des préoccupations pour l’avenir. Les Blue Jays ont encore de l’espoir cette année. Leur différentiel de points de plus-128 est meilleur que celui des Yankees (plus-51) et des Red Sox (plus-58) combinés. Maintenant, ils auront une occasion de regagner du terrain face aux Yankees lors de leur série.

Grands chelems

Le grand chelem de Daniel Vogelbach comme frappeur suppléant en fin de neuvième manche a offert aux Brewers de Milwaukee une victoire de 6-5 contre les Cardinals de St. Louis, dimanche.

Dans une autre confrontation dans la section Centrale de la Ligue nationale, les Cubs et les Pirates ont totalisé trois grands chelems, égalant un record des Ligues majeures. Bryan Reynolds en a réussi un pour les Pirates, tandis que Matt Duffy et Frank Schwindel l’ont imité pour les Cubs, vainqueurs 11-8.

Quiz

La formation des Blue Jays a beau être prometteuse, il ne faut pas sous-estimer le défi de vaincre les Yankees et les Red Sox. À l’heure actuelle, les Rays de Tampa Bay trônent au sommet de la section Est, mais si les Blue Jays devaient réussir à se hisser à la deuxième place derrière les Rays, ce serait toute une affaire.

Cela fait longtemps que les Yankees et les Red Sox n’ont pas terminé la saison en deçà de la deuxième place dans la section Est. Nommez l’année ?

Réponse : Il faut remonter à 1992 pour ne pas retrouver les Yankees et les Red Sox au sommet de la section Est de la Ligue américaine, soit avant la refonte des sections. Les Blue Jays avaient été couronnés champions de la section cette année-là, devant les Brewers de Milwaukee.