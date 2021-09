(Toronto) Robbie Ray a retiré 10 frappeurs au bâton, Marcus Semien a claqué un 35e circuit et les Blue Jays de Toronto ont complété un balayage des A’s d’Oakland en l’emportant 8-0, dimanche.

Ian Harrison Associated Press

Bo Bichette a connu un match de 4 en 4, avec un point produit et deux points marqués.

Alejandro Kirk a aussi frappé un circuit, aidant les Jays à cogner au moins 10 coups sûrs dans un quatrième match de suite.

Les Blue Jays ont perdu une seule fois à leurs huit dernières rencontres.

Le club de Charlie Montoyo s’est approché à quatre matchs des Red Sox de Boston, dans la course au match éliminatoire.

Les A’s et les Mariners de Seattle sont les autres clubs ayant de minces espoirs de rejoindre Boston et les Yankees de New York, en vue de cette rencontre.

Ray (11-5) est devenu le premier lanceur de l’histoire des Blue Jays avec quatre départs de suite où il a retiré au moins 10 frappeurs au bâton.

PHOTO KEVIN SOUSA, USA TODAY SPORTS Robbie Ray est devenu le premier lanceur de l’histoire des Blue Jays avec quatre départs de suite où il a retiré au moins 10 frappeurs au bâton.

En six manches et deux tiers, le seul coup sûr qu’il a permis a été le double de Khris Davis, en cinquième.

« Je maîtrisais bien ma rapide, a dit le gaucher de 29 ans. Je la plaçais très bien et ça me donnait un bel atout de plus. Je me suis beaucoup fié à ça. »

Ray compte 212 retraits sur des prises en 2021. Dans le baseball majeur, seul Gerrit Cole des Yankees en a davantage, soit 215.

Ray mène l’Américaine avec une moyenne de 2,60.

« Il est probablement le meilleur lanceur du baseball en ce moment, a dit Montoyo. Quand il est au monticule, nous avons toujours l’impression d’avoir une chance. »

Le voltigeur de centre Randal Grichuk a fait un brillant catch aux dépens de Starling Marte, en première manche. Il a plongé en arrivant à la piste d’avertissement, au champ centre.

« Un attrapé fabuleux », a dit Ray.

Kirk a réussi une longue balle de trois points face à Cole Irvin (9-13), en troisième.

Irvin a donné sept points et huit coups sûrs en deux manches et un tiers.

Hyun Jin Ryu sera le partant des Jays au Yankee Stadium lundi après-midi, contre Jameson Taillon dans le clan new-yorkais.