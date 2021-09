PHOTO MATT ROURKE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Washington) Le vice-président des Nationals de Washington, Bob Boone, a informé le club qu’il démissionnait puisqu’il ne voulait pas se plier à l’ordre de vaccination obligatoire contre la COVID-19 de l’équipe, selon une personne au courant de la situation.

Stephen Whyno Associated Press

La personne a parlé à l’Associated Press sous le couvert de l’anonymat puisque l’équipe n’avait pas annoncé la nouvelle.

Boone, qui est âgé de 73 ans, fait partie de l’organisation des Nationals depuis 2004 et est vice-président et conseiller auprès du directeur général Mike Rizzo depuis la conclusion de la saison 2015. Il a été directeur général adjoint et vice-président au développement des joueurs de 2006 à 2013.

Père de l’actuel gérant des Yankees de New York, Aaron Boone, Bob Boone est un ancien receveur étoile qui a disputé 19 saisons dans les Majeures. Bob Boone a également été gérant des Royals de Kansas City et des Reds de Cincinnati.

Les Nationals ont gagné la Série mondiale en 2019, le premier championnat dans l’histoire de l’équipe.

L’équipe a informé ses employés le 12 août qu’ils avaient jusqu’au 26 août pour fournir une preuve de vaccination complète ou d’une dose ou demander une exemption.

« En tant qu’entreprise, nous avons la responsabilité de tout faire en notre possible de se garder en sécurité les uns les autres et nous croyons que de rendre la vaccination obligatoire est absolument la bonne chose à faire pour nos employés et notre communauté », avait déclaré l’équipe dans un communiqué publié la semaine dernière.

Le Washington Post et le Washington Examiner ont été les premiers à rapporter le plan de Boone de démissionner.