(Toronto) Jose Abreu a cogné un circuit dans une première manche de quatre points des White Sox de Chicago, qui ont mis fin à une série de trois défaitesen l’emportant 5-2 contre les Blue Jays de Toronto, mardi soir au Centre Rogers.

La Presse Canadienne

Luis Robert a marqué deux points pour les White Sox (73-54), qui ont amassé 18 coups sûrs et infligé aux Blue Jays (65-59) un huitième revers à leurs 11 dernières rencontres.

« Lorsque vous avez de la difficulté à marquer des points, c’est difficile », a reconnu le gérant Charlie Montoyo, en faisant allusion au déficit de son équipe tôt dans la rencontre.

« Mais une chose au sujet de ces joueurs : ils n’abandonnent pas. Ils font face à de bons lanceurs et nous avons été dans le match jusqu’à la fin. »

Dans la défaite, Corey Dickerson a frappé son cinquième circuit de la saison, un coup en solo en septième manche..

Le lanceur des White Sox Dylan Cease (10-6) a accordé quatre coups sûrs en sept manches, pendant que son rival Jose Berrios (8-7) connaissait des difficultés dès le début du match.

Robert et Yoan Moncada ont frappé des simples avant qu’Abreu ne cogne son 26e circuit de la saison sur le cinquième lancer du match de Berrios. Abreu a produit un autre point en quatrième.

Danny Mendick a ajouté un double bon pour un pointavant que Berrios ne retire sur des prises le neuvième frappeur des White Sox, Zack Collins, pour mettre un terme à une manche où il a effectué 33 lancers..

Berrios a été retiré du match deux manches plus tard au profit de Trent Thornton.

« Je me sentais fort et en santé, mais je n’ai pas été efficace lors de cette première manche », a analysé Berrios.

Pendant ce temps, Cease a retiré les 11 premiers frappeurs des Jays jusqu’à ce que Vladimir Guerrero fils ne cogne un simple.

Le premier coup sûr de plus d’un but des Blue Jays est venu en cinquième, quand Alejandro Kirk a frappé un double au champ centre droit. Il s’est rendu au troisième but grâce à un simple de Lourdes Gurriel fils, mais la manche a pris fin sur un ballon de Santiago Espinal.

En neuvième manche, Gurriel a permis à Teoscar Hernandez de marquer, mais avec deux coureurs sur les buts, Liam Hendriks a étouffé la menace en retirant Jose Palacios sur des prises et en limitant Espinal à un roulant pour le retrait.

Cease a retiré sept frappeurs sur au bâton et a accordé un but sur balles en 95 lancers.

Berrios, acquis des Twins du Minnesota à la date limite des transactions, a alloué quatre points mérités et neuf coups sûrs. Il a retiré six frappeurs sur des prises.

Un deuxième avis pour Biggio

Le joueur de champ intérieur Cavan Biggio, des Blue Jays, devrait recevoir un deuxième avis sur la blessure au coude gauche qu’il a subie la semaine dernière, alors qu’il jouait dans les ligues mineures lors d’un séjour de rééducation.

Biggio s’est soumis à un examen d’imagerie par résonance magnétique et à des radiographies après s’être blessé en plongeant pour tenter d’attraper une balle dans le champ extérieur, vendredi, avec l’équipe AAA de Buffalo, a indiqué un porte-parole des Blue Jays.

Le gérant Charlie Montoyo n’avait pas de détails à fournir sur les résultats de ces examens, mais a confirmé que Biggio allait recevoir un deuxième avis sur sa blessure.

« Je ne pensais pas que c’était si pire, mais on va voir », a avancé Montoyo lors d’une disponibilité média d’avant-match.

Biggio, qui a principalement évolué au troisième but et au champ droit cette saison, disputait la septième rencontre de son séjour de rééducation avec les Bisons.

Les Blue Jays avaient inscrit son nom sur la liste des blessés pour une période de 10 jours le 3 août dernier, puisqu’il ressentait de la tension dans le milieu du dos.

Biggio a aussi été écarté de l’action à la fin du mois de mai en raison d’une entorse à un ligament de la colonne cervicale.