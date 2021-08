(Atlanta) Giancarlo Stanton a produit trois points et les Yankees de New York ont gagné un 10e match consécutif, lundi, l’emportant 5-1 face aux Braves d’Atlanta.

La Presse Canadienne

Stanton a donné les devants 1-0 aux siens grâce à son 21e circuit de la saison, en deuxième.

Quatre manches plus tard, il a brisé l’impasse de 1-1 à l’aide d’un 15e double, poussant au marbre DJ LeMahieu et Gallo.

Huascar Ynoa a atteint LeMahieu d’un tir et trois frappeurs plus tard, il a donné un but sur balles à Gallo.

Ynoa (4-3) a quitté après six manches, ayant permis trois points et quatre coups sûrs. Il a tout de même retiré neuf frappeurs au bâton.

Gary Sanchez a mis la touche finale avec un simple de deux points, en huitième. Aaron Judge et Gallo ont alors croisé la plaque.

Judge a cogné un simple, puis Gallo a une fois de plus obtenu quatre balles.

Jordan Montgomery (5-5) a donné quatre buts sur balles mais il a limité les dégâts à un point et deux coups sûrs, en cinq manches.

Dansby Swanson a claqué un circuit pour les Braves, qui avaient gagné neuf matchs consécutifs.

Il y avait 39 176 personnes au Truist Park.

Mardi, les lanceurs partants seront Andrew Heaney et Charlie Morton.