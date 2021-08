(Cincinnati) Le Torontois Joey Votto est récemment devenu le deuxième Canadien à atteindre les 2000 coups sûrs, joignant à ce titre Larry Walker, qui est un membre du Panthéon.

Mitch Stacy Associated Press

Son total de 28 circuits est d’autant plus épatant vu que Votto a raté la majeure partie du mois de mai, ayant subi une fracture au pouce.

Il est revenu le 8 juin et a frappé pour ,293 durant ce mois. En juillet il a affiché ,393, avec 11 circuits.

Votto continue d’étoffer son dossier en vue d’un accès à Cooperstown.

Il n’est que le deuxième joueur à obtenir son 2000e coup sûr, son 300e circuit et son 1000e point produit au cours de la même saison.

Le membre du Temple de la renommée Billy Williams l’a fait en 1971, avec les Cubs.

« Joey réussit quelque chose de super à tous les matchs », a dit le joueur de deuxième but des Reds Jonathan India, un candidat au titre de recrue de l’année dans la Nationale.

Votto a commencé à modifier son élan et son approche à la fin de la saison 2020, se tenant plus droit et prenant plus d’élans.

Il visait consciemment le circuit et n’avait pas de problème avec des retraits au bâton à la hausse. Résultat : il cogne maintenant la balle plus solidement que jamais, avec sa bonne part de longues balles.

« Ça semble ridicule, mais j’ai presque l’impression d’avoir réappris à frapper, a confié Votto. J’apprécie au plus haut point les fruits de cette découverte. »

Joueur le plus utile de la Nationale en 2010, Votto dit que ce qui lui importe, c’est de mériter son salaire et de prouver sa valeur aux Reds et à leurs partisans.

Le contrat de 251,5 millions sur 12 ans qu’il a signé en 2012 lui rapporte 25 millions cette saison.

« Il adore jouer au baseball, il croit en notre équipe et il vit ça dans un club qui aime jouer ensemble, a dit le gérant David Bell. On en parle plus qu’avant, mais c’est l’atmosphère qu’il y a depuis longtemps ici. »

Les Reds viennent de balayer une série de quatre matchs contre les Marlins de Miami.

Luttant avec San Diego pour accéder au match éliminatoire, les Reds entameront mardi une série importante à Milwaukee.

« C’est spécial d’atteindre des marques individuelles en sentant un élan vers quelque chose de collectif, a déclaré Votto, qui aura 38 ans le 10 septembre. C’est beaucoup plus agréable avec un club gagnant. »